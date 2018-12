Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anuntat vineri ca urmeaza sa efectueze vizite oficiale in Turcia si in Israel luna viitoare, in contextul in care Statele Unite vor incepe retragerea trupelor americane din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton a anuntat vineri ca se va deplasa in Turcia si in Israel in ianuarie pentru a discuta despre situatia din Siria, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din aceasta tara, relateaza AFP. Decizia a fost primita…

- Doua convoaie ale armatei turce au ajuns in Siria, la nici 24 de ore dupa ce Statele Unite au anuntat ca isi retrag contingentul militar ca urmare a incheierii operatiunilor impotriva retelei teroriste ISIS.

- In ultimele luni, activitatea marilor companii de gaze naturale s-a intensificat in estul Mediteranei. In vreme ce forajul exploratoriu este in crestere, un balet diplomatic agita aceasta regiune complexa si exploziva, Levant. In joc, bogatiile de pe fundul Marii Mediterane, disputate de Turcia, Siria,…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a criticat marti reinnoirea de catre Statele Unite a sanctiunilor asupra industriei petroliere iraniene, considerand ca este periculos sa izoleze Iranul si nedrept sa-i pedepseasca populatia, a relatat agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters.…

- Regele Salman al Arabiei Saudite va efectua incepand de marti mai multe vizite oficiale in tara, timp de o saptamana, in contextul in care regatul se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultima perioada, in urma uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Presedintele Igor Dodon va efectua o vizita in Turcia pe 29 octombrie, cand este sarbatorita Ziua Nationala a acestei tari. Totodata, pe 31 octombrie, seful statului va merge intr-o vizita oficiala in Federatia Rusa, transmite IPN.

- Mandatul autorizeaza actiuni militare in aceste doua tari vecine ale Turciei contra gruparii Statul Islamic (SI) si altor organizatii considerate ”teroriste” de catre Ankara.In motiune, aprobata miercuri in Parlament, se arata ca este ”esential securitatii nationale a Turciei sa se ia toate…