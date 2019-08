Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii din Rusia, Serghe Șoigu, a survolat cu acceptul autoritaților romane spațiul aerian al Romaniei, in condițiile in care se afla pe lista de sanctiuni adoptate dupa anexarea Crimeii si agresiunea din Est, noteaza stiripesurse.ro. Șoigu are interdictie de a patrunde in Ucraina, dar…

- Moscova a organizat exercitii cu tiruri cu rachete si avioane de lupta in largul Crimeii (anexate) in Marea Neagra, cu numai cateva zile inaintea alegerilor legislative anticipate de duminica din Ucraina, sustinand ca acestea au fost manevre planificate din timp, potrivit media ruse. Echipajul de lupta…

- Marina rusa a capturat marinarii ucraineni si trei vase ucrainene in Stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov pe 25 noiembrie 2018. Moscova sustine ca marinarii treceau ilegal prin apele Rusiei, acuzatii negate de Kiev. Presedintele rus Vladimir Putin a…

- Fenomene extreme spectaculoase au fost filmate pe coasta rusa a Marii Negre. Nu departe de tarm, oamenii au surprins trombe marine impresionante in apropiere de Sochi, la Gelendzhik si Krasnodar. Pana nu demult, trombele marine erau un fenomen extrem de rar in zona Marii…

- România nu mai are scapare. Rusia este într-o expansiune totala și ne ataca. Vladimir Putin nu se lasa și vizeaza un obiectiv strategic important. Avertisment fara precedent la adresa României. Rusia se afla într-o expansiune totala și vizeaza un obiectiv strategic…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a afirmat, vineri, la Mamaia, ca si daca va tara noastra va aloca 10% din Produsul Intern Brut pentru aparare in urmatorii ani, tot nu va avea capabilitati sa faca fata singura unui potential agresor cum este Rusia, astfel ca apararea trebuie sa fie colectiva,…

- Gabriel Les a participat, vineri, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum", care se desfasoara in Mamaia. El a afirmat in discursul sau ca obiectivul strategic al Rusiei este sa aiba dominatia asupra regiunii Marii Negre. "Marea Neagra este fundamentala pentru securitatea…

- Moscova a respins luni competenta Curtii Permanente de Arbitraj (APC) in cadrul unei dispute cu Kievul asupra apelor din jurul coastelor Crimeii, peninsula anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Statele occidentale, care nu au recunoscut niciodata anexarea Crimeii de catre Moscova, acuza Rusia ca…