Stiri pe aceeasi tema

- Programul balistic nuclear al Iranului, la fel ca influenta acestei tari in regiunea Orientului Mijlociu reprezinta o amenintare majora, a declarat marti ministrul apararii francez, Florence Parly, in cadrul unei intrevederi cu seful Pentagonului, Jim Mattis, informeaza Reuters si media franceze…

- Casa Alba a avertizat joi hackerii straini ca va actiona ofensiv impotriva lor, in cadrul unei noi strategii de securitate informatica, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea…

- Poliția franceza a inchis duminica o porțiune a Bulevardului Champs Elysees din Paris cat geniștii au cercetat un vehicul suspect, insa s-a stabilit in cele din urma ca nu este nicio amenințare de securitate, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit Mediafax.Un fotograf Reuters a declarat…

- John Bolton, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a declarat luni ca Statele Unite au convenit cu Regatul Unit si cu Franta sa reactioneze mai dur in cazul unui nou atac cu arme chimice din partea guvernului Siriei, informeaza Reuters. "Am incercat sa transmitem in…

- Rusia a interzis un grup american de lobby din domeniul ecologiei de a mai actiona pe teritoriul sau, dupa ce l-a etichetat drept organizatie 'indezirabila', acesta fiind al 15-lea ONG strain scos in afara legii pe baza unor masuri adoptate sub presedintele Vladimir Putin in urma cu patru ani,…

- Administratia Donald Trump a transmis Rusiei ca nu va tolera noi ingerinte electorale, afirma John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, citat de site-ul agentiei Reuters.Citește și: AriaDNA si 'firul scurt'. Se anunta CUTREMUR in justitie John Bolton…

- Directorul pentru informatiile nationale ale SUA, Dan Coats, a apreciat joi ca denuclearizarea Coreei de Nord este posibila tehnic in interval de un an, dar a precizat ca o astfel de evolutie este improbabila, relateaza Reuters. La forumul de securitate de la Aspen, in statul Colorado, lui Coats i s-a…

- Noul plan al Alianței Atlanticului de Nord privind consolidarea militara și majorarea cheltuielilor pentru aparare nu reprezinta o amenințare pentru Rusia, a declarat președintele comisiei pentru aparare și securitate, din cadrul Consiliului Federației Ruse, Viktor Bondarev, relateaza agenția Tass,…