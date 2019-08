Stiri pe aceeasi tema

- Sajid Javid, ministrul britanic de Finanțe, a declarat vineri ca dorește ca Marea Britanie sa incheie un Acord privind ieșirea din Uniunea Europeana, dar daca acest lucru nu este posibil, nu ii este teama de producerea unui Brexit fara Acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Daca vine…

- Premierul britanic Boris Johnson crede ca politicienii nu pot alege ce vot sa respecte, a afirmat consilierul sau Dominic Cummings, miercuri, o remarca la adresa parlamentarilor care au votat pentru evitarea unui Brexit dur, potrivit Rador care citeaza Reuters.Johnson a promis sa scoata Marea…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu Marea Britanie despre Brexit in urmatoarele saptamani, deoarece spera sa evite scenariul ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Comisia Europeana ramane deschisa pe parcursul urmatoarelor…

- Oficiali din ambele guverne, australian si american, au purtat discutii la sfarsitul saptamanii trecute la Sydney care s-au incheiat cu o declaratie comuna in care cei doi aliati au promis sa-si consolideze opozitia fata de activitatile chineze in Asia-Pacific deoarece sunt din ce in ce mai preocupati…

- Uniunea Europeana si statele membre nu vor fi dispuse sa renegocieze acordul pentru Brexit intre Londra si Bruxelles, indiferent cine va fi urmatorul premier britanic, a declarat marti ministrul german pentru Afaceri Europene, Michael Roth, relateaza Reuters. Candidatii care concureaza pentru succesiunea…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Uniunea Europeana este mai puțin corecta în comerțul cu Statele Unite decât este China, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax."Uniunea Europeana ne trateaza chiar mai rau decât China", a declarat…