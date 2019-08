Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au o intelegere conform careia Coreea de Nord nu va lansa rachete balistice intercontinentale, a declarat marti consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton canalului de televiziune Fox News, preluat de Reuters.…

- Rachetele testate vineri dimineata fac parte dintr-un nou sistem dezvoltat de armata nord-coreeana, informeaza sambata agentia de stat KCNA, citata de dpa. Liderul nord-coreean Kim Jong Un, insotit de oficiali de rang inalt, au supravegheat vineri testarea "nou-dezvoltatului sistem de…

- Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta de est a RPD Coreene, aceeasi regiune in care au fost efectuate si testele de saptamana trecuta, conform sursei citate, care a informat ca monitorizeaza in continuare situatia in cazul efectuarii de noi lansari de catre armata…

- Presedintele american Donald Trump a patruns duminica in Coreea de Nord unde a facut cativa pasi alaturi de liderul țarii, Kim Jong Un. „Un pas mic pentru om, un salt gigantic pentru omenire” a ingaimat astronautul Neil Armstrong in momentul cand a facut primul pas pe Luna, in 21 iulie 1969, incununand…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae In a declarat miercuri ca doreste sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un in orice moment, de preferabil inainte ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, sa viziteze tara sa la sfarsitul acestei luni, informeaza DPA. Moon a spus ca o intalnire cu…