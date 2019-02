Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala a spus ca nu este exclusa posibilitatea ca Maduro sa aiba soarta lui Ceaușescu, sau sa sfarșeasca in penitenciarul Guantanamo, potrivit Antena 3. Bolton a fost pus sa comenteze situația lui Maduro. „Ceausescu si Mussolini…

- O schimbare de Guvern in Venezuela ar fi o favoare facuta de catre Venezuela pentru Rusia și China, a declarat joi Juan Guaido, lider al opoziției și președinte autoproclamat, intr-un interviu pentru agenția de presa Reuters, potrivit Mediafax. Juan Guaido a anunțat ca a trimis comunicari…

- Un avion rus a fost trimis in Venezuela pentru a aduce in Rusia zeci de tone de aur din rezervele Bancii Nationale, care sunt pline de lingouri si de miliarde de dolari, afirma surse citate de presa rusa, dar Kremlinul a transmis ca nu are cunostinta despre acest presupus transport. Surse…

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Un avion rus a fost trimis in Venezuela pentru a aduce in Rusia zeci de tone de aur din rezervele Bancii Nationale, care sunt pline de lingouri si de miliarde de dolari, afirma surse citate de presa rusa, dar Kremlinul a transmis ca nu are cunostinta despre acest presupus transport.

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anuntat luni ca preia controlul activelor Venezuelei in strainatate pentru a evita ca presedintele ales, Nicolas Maduro, sa le delapideze in cazul in care va parasi puterea, relateaza AFP."Incepand de acum, incepem preluarea treptata…