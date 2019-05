Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite doresc ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana deoarece aceasta ar intari NATO si ar demonstra respectarea rezultatului referendumului din 2016, a afirmat consilierul presedintelui american pentru securitate nationala John Bolton intr-un interviu aparut vineri in presa britanica,…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…

- Marea Britanie a votat in 2016 in favoarea plecarii din Uniunea Europeana, dar inca nu se stie exact cand, daca si cum se va intampla acest lucru. Agentia Reuters aminteste de alte momente de tensiune care au marcat sinuosul traseu britanic in interiorul si in afara proiectului european. De ce a evitat…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca Marea Britanie nu va ieși din UE fara un acord daca Parlamentul de la Londra nu aproba acest scenariu, informeaza agenția de știri The Associated Press, potrivit mediafax. "In afara cazului in care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fara…

- Scenariul unei eventuale participari a Marii Britanii la alegerile pentru Parlamentul European din 23-26 mai le da mari batai de cap europenilor, care se pregatesc deja pentru aceasta eventualitate, chiar daca nu cunosc deocamdata cat de lunga va fi amanarea pe care o va solicita Londra pentru iesirea…

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…