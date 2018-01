Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Guvernul Serbiei a dispus, dupa asasinarea lui Oliver Ivanovici, un lider al etnicilor sarbi din Kosovo, retragerea delegatiei trimise la Bruxelles pentru negocieri cu oficiali guvernamentali kosovari, afirma surse citate de site-ul agentiei ANSA.

- Premierul japonez se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania. "Voi extinde granițele diplomației japoneze, confirmand in același timp coordonarea noastra stransa asupra problemei Coreii de Nord și altor chestiuni presante cu…

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Demcrat (SPD) au ajuns vineri la un acord pentru a demara negocierile oficiale pentru formarea unei coalitii guvernamentale, afirma surse din interiorul celor doua partide, citate de Reuters si Politico.eu.

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- "Nu a fost un an usor in Balcani. Am vizitat cele sase capitale ale regiunii in unele dintre cele mai dificile momente - in unele cazuri, un moment de criza politica profunda. Astazi, datorita deciziilor indraznete si a unei colaborari excelente, aceste crize au fost abordate si rezolvate in cea mai…

- Kremlinul a declarat, marti, ca Rusia este pregatita sa devina mediator in discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor, daca ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest rol, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Fortele de politie din Serbia si Croatia au retinut, in cadrul unei operatiuni comune, 17 persoane suspectate ca au traficat zeci de migranti spre Uniunea Europeana, a informat miercuri Ministerul de Interne de la Belgrad, transmite Reuters. Serbia s-a aflat in centrul crizei migrantilor…

- Kovoso, a carui independenta nu este recunoscuta de catre Belgrad, este 'Ierusalimul' sarbilor, a afirmat joi ministrul sarb de externe Ivica Dacic, potrivit AFP. "Kosovo este Ierusalimul nostru", a spus Ivica Dacic intr-o conferinta pentru marcarea a 25 de ani de la restabilirea relatiilor diplomatice…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie.…

- Serbia s-a angajat pe un parcurs pro-european, insa nu are nicio intentie de a adera la alianta NATO, declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, citat de vineri de agentia rusa de presa Tass, transmite Reuters.

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat astazi ca Uniunea Europeana este pregatita sa inceapa negocierile cu Regatul Unit asupra perioadei de tranzitie dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), subliniind ca termenele sunt scurte, relateaza Reuters. Negociatorul sef al UE, Michel…

- Comisia Europeana inca nu și-a finalizat strategia de extindere a Uniunii Europene catre Balcanii Occidentali, dar cu siguranța documentul se va concentra pe Serbia și Muntenegru, a anunțat miercuri executivul comunitar, citat de TANJUG.

- Recentul summit intre UE si tarile din Parteneriatul Estic a transmis un semnal clar, nedorit de vecinii nostri de peste Prut: Republica Moldova trebuie sa mai astepte cu integrarea in Uniune. Intervievat de Deutsche Welle, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile…

- Recentul summit intre UE si tarile din Parteneriatul Estic a transmis un semnal clar: Republica Moldova trebuie sa mai astepte cu integrarea in Uniune. Intervievat de Deutsche Welle, Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, a spus: "(Moldova, Ucraina…

- Bosnia-Hertegovina trebuie sa faca reforme concrete, daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, sau oportunitatea de a deveni un membru s-ar putea inchide, a declarat, luni, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a aratat astazi, printr-un comunicat de presa, de ce Europa nu dorește unirea Romaniei cu Republica Moldova, dar a identificat și soluțiile pentru a depași acest refuz.Rebega arata ca ”recentul summit intre UE și țarile din Parteneriatul Estic a transmis…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- "Politia Romana si autoritatile din tarile membre Europol au actionat pentru contracararea traficului ilegal de arme si munitii in spatiul comunitar, in cadrul Joint Action Days. Mii de persoane si sute de vehicule au fost verificate de politistii romani specializati in arme, explozivi si substante…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Dupa ce i s-a atras atenția ca exista un segment in societate care dorește sa fie orice numai ca sa nu fie PSD, partid pe care-l descriu drept ”ciuma roșie”, ministrul Ilan Laufer a subliniat: ”Este absolut greșit. Este un mod distructiv pentru societatea romaneasca.” [citeste si] Ministrul…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Dintre sportivii romani cu performanțe deosebite in acest an au mai fost menționați canotoarele Ionela-Livia Lehaci, Gianina Beleaga (campioane mondiale la dublu vasle categorie ușoara), Madalina Bereș și Laura Oprea (campioane europene la dublu rame), canoiștii Victor Mihalachi și Leonid Carp, vicecampioni…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial in tenisul feminin , Horia Tecau, caștigator in proba de dublu a turneului de tenis US Open, gimnaștii Marian Dragulescu și Catalina Ponor, campioni europeni anul acesta la Cluj-Napoca, se numara printre nominalizații la cea de-a 45-a ediție a anchetei ”Cei…

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Uniunea Europeana este tot mai dispusa sa ia in considerare aderarea statelor din Balcanii Occidentali la Uniunea Europeana, a apreciat marți comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, citat de Reuters. ''Exista mai multa disponibilitate…

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza (formatul de cooperare „16+1”), care se va desfasura luni la Budapesta. Potrivit unui comunicat…

- Dupa ce Delegația UE la Chișinau a precizat ca Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, nu a anuntat la Bruxelles deblocarea asistentei macrofinanciare si nici disbursarea sigura a primei transe din cele 100 de milioane de euro in primul trimestru…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pâna la sfârșitul anului curent. Despre acest lucru a anunțat comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, în timpul întrevederii…

- Comisarul pentru Politica Europeana de Vecinatate si Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, nu a anuntat joi, 23 noiembrie, deblocarea asistentei macrofinanciare si nici debursarea cu certitudine a primei transe din cele 100 milioane de euro in primul trimestru al anului 2018, pentru Republica Moldova.

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pina la sfirșitul anului curent. Despre acest lucru a anunțat astazi Comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in timpul intrevederii cu prim-ministrul…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat R. Moldova pana la sfarșitul anului curent. Despre acest lucru a anunțat ieri-seara comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in cadrul unei intrevederi cu prim-ministrul…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat R. Moldova pana la sfarșitul anului curent. Despre acest lucru a anunțat ieri seara Comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in cadrul unei intrevederi cu prim-ministrul…

- Suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pana la sfarsitul anului curent. Despre acest lucru a anuntat joi, 23 noiembrie, la Bruxelles, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, in…

- Ministrul Teodor Melescanu va participa vineri la dejunul de lucru al ministrilor afacerilor externe din statele membre UE si statele partenere, prezidat de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, in marja Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles.La…

- Ministrul Teodor Meleșcanu va participa vineri la dejunul de lucru al miniștrilor afacerilor externe din statele membre UE și statele partenere, prezidat de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini, in marja Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles.…

- Formatiunea politica italiana antisistem Miscarea 5 Stele (M5S) i-a transmis joi presedintelui francez Emmanuel Macron ca ea nu reprezinta o amenintare la adresa Europei si nici nu poate fi catalogata ca fiind o formatiune populista, cum sugerase liderul de la Elysee, relateaza agentia Reuters.Vicepresedintele…

- (UPDATE 20:46) Potrivit Comisarului European pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, Johannes Hahn, suportul bugetar din partea UE pentru realizarea a patru programe evaluate va fi alocat Republicii Moldova pana la sfarșitul anului curent.

- UPDATE // Premierul Pavel Filip și comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, au semnat in aceasta seara la Bruxelles Acordul de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara. Potrivit Acordului, Republica Moldova…

- De curand, la Timisoara, s-au desfasurat Campionatele Europene de dans. Disputata sub egida Word Artistic Dance Federation, competitia a adunat la start peste 2000 de sportivi din 15 tari, printre care Bulgaria, Grecia, Croatia, Serbia, Ungaria, Muntenegru etc. Judetul Alba a fost reprezentat de Scoala…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Președintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregatește sa preia in ianuarie președinția semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA. Sursa foto: Facebook Socialiștii…

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania "a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de aderare".…

- In cadrul celei de-a noua intruniri, Consiliul de Stabilizare si Asociere a precizat ca Albania „a progresat in vederea indeplinirii criteriilor pentru aderare la UE si, in ansamblu, progresul constant a fost inregistrat in cele cinci domenii prioritare pentru deschiderea negocierilor de…

- Cu o luna inainte ca SRI sa-l trimita in fata instantei, barbatul a participat, in Delta, la o reuniune a asociatiilor de cazaci din Romania, Rusia, Muntenegru, Serbia si Bulgaria. Iata declaratia sa.

- UEFA a confirmat modul cum vor arata cele patru ligi ale Ligii Natiunilor, competitie care va debuta in septembrie 2018. Romania face parte, asa cum am anticipat, din urna a patra. Forul continental a facut public si calendarul competitiei. Conform coeficientilor, nationala Romaniei,…

- Simona Halep incheie anul 2017 in postura de lider mondial al tenisului feminin. Constanteanca a intrat in grupul select al jucatoarelor care au fost numarul 1 in ierarhia WTA, clasament ce cuprinde 25 de nume. Simona a adunat deja patru saptamani in fotoliul de lider si pana la inceputul lui 2018…

- OTP Bank Romania a anuntat in iulie ca Banca greceasca National Bank of Greece (NBG) a semnat un acord cu subsidiara din Romania a grupul financiar maghiar OTP privind achizitionarea pachetului de actiuni detinute la Banca Romaneasca, de 99,28%, tranzactie care implica si achizitia portofoliului…

- A declarat saptamana trecuta comisarul european pentru Politica de Vecinatate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, in cadrul Forumului Societatii Civile de la Tallinn, la care participa ONG-isti din tarile Parteneriatului Estic, transmite Romanian Global News.