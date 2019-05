Johanna Konta, prima finalista la Roma 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta, nr. 42 mondial, s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Roma, dupa ce a eliminat-o pe olandeza Kiki Bertens, nr. 4 mondial si cap de serie 6, cu 5-7, 7-5, 6-2. Konta va juca in finala cu invingatoarea din semifinala ce le opune pe…

- Johanna Konta (42 WTA) este prima finalista a competiției de la Roma, dupa ce a invins-o pe Kiki Bertens (4 WTA), scor 5-7, 7-5, 6-2, dupa doua ore și 50 de minute de joc. In urma acestui rezultat, Simona Halep mai poate fi depașita doar de Karolina Pliskova in clasamentul WTA, daca cehoaica va caștiga…

- Simona a iesit triumfatoare de pe teren, marti, in meciul disputat in turul secund al turneului de la Madrid. Romanca – pornita la actuala editie din postura de a treia favorita la obtinerea trofeului – a invins-o pe Johanna Konta, sportiva aflata pe locul 47 WTA, intr-o infruntare de 88 de minute,…

- In ultima vreme s-a descatusat un paraias de insailari si alte colaje cabotine despre WW I, ca asa se grafiaza acusica, despre Primul Razbel Mondial. Ba am vazut scris si Marele Razboi, calchiat dupa francezi. Etichete efemere, bre, ca asa se „schembea” mereu Insurectia de la 23 Avgust in Eliberarea…

- La Concursul de Robotica ,,First Tech Challenge Romania”, faza finala, desfașurat recent, in Sala Polivalenta din București au participat 120 de echipe , repartizate in 2 divizii: ,,Coanda” și ,,Vlaicu”. Echipa ,,IDL ELECTRONICS” de la Cugir a facut parte din divizia ,,Coanda” și in urma celor 6 meciuri…

- Politicienii de la Bruxelles traiesc intr-o bula si au format o elita birocratica, care a pierdut contactul cu realitatea”, a afirmat premierul ungar Viktor Orban. Atacul lui Orban vine dupa ce Partidul Popular European (PPE) a decis suspendarea formatiunii de guvernamant din Ungaria, Fidesz, dar…

- Ludovic Orban a dat glas planului liberalilor, care au in vedere depunerea unei noi motiuni de cenzura la adresa Cabinetului Dancila. Se asteapta, insa, momentul alegerilor europarlamentare, din 26 mai. Cand, daca PSD-ul ar pierde scrutinul, s-ar putea lua, la nivelul PNL, o hotarare in privinta unei…

- Romania are una dintre cele mai mari suprafete de paduri virgine din Europa, a declarat, joi, la un eveniment de specialitate, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, care a punctat faptul ca in Catalogul national este inregistrata o suprafata de peste 21.000 de hectare de paduri virgine si cvasi-virgine.…