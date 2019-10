Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Liga a 4-a: Liderul CS Ocna Mureș – victorie neta cu CS Zlatna, Nicolae Linca Cergau – primul punct, la Aiud CS Ocna Mureș, liderul Ligii a 4-a, merge ceas și a reușit o victorie neta pe „Stadionul Dragostei”cu CS Zlatna, scor 5-1, fosta divizionara terța avand maximum de puncte dupa 4…

- „Leii din Banat” au revenit in sala „Constantin Jude” pentru pregatirea noului sezon. Cu multe schimbari in noul mandat al lui Dragan Petricevic, SCM Timisoara a mai transferat un jucator pentru postul 5. E vorba de Laci Lazar, sosit chiar de la campioana CSM Oradea. Parchetul din „Olimpia” inca sclipea…

- Victorie scapata printre degete Debutul in noua ediție de campionat a Ligii Zimbrilor a fost unul pe care HC Buzau nu-l va uita prea curand. In runda inaugurala a noului sezon, handbaliștii buzoieni au intalnit in deplasare nou promovata CSM Reșița, iar meciul a fost unul cu o desfașurare dramatica.…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- FC Hermannstadt a invins-o pe Academica Clinceni cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Targu Mures, intr-un meci din etapa a 6-a a Ligii I de fotbal. Sibienii au deschis rapid scorul, prin...

- ■ CSM Ceahlaul - Somuz Falticeni 2-1 (1-1), intr-un joc de verificare disputat la Piatra Neamt ■ golurile gazdelor au fost semnate de doi jucatori nou veniti in lotul pietrenilor: Alex Soimu si Anthony Gabor ■ miercuri seara, galben-negrii vor intilni Bradu Borca, in turul I al Cupei Romaniei ■ CSM…

- Concursul de Eleganta Sinaia 2019 a fost marcat de o victorie regala. Modelul Aero 30 care a apartinut Majestatii Sale Regele Mihai I si-a facut revenirea in Gradinile Regale ale Castelului Peles, dupa 70 de ani, obtinand trofeul Best of Show.