- Nimeni nu se astepta! Sophie Turner din „Urzeala Tronurilor” si Joe Jonas s-au casatorit intr-o ceremonie-surpriza in Las Vegas, pe 1 mai. Cei doi erau logoditi din octombrie 2018, insa nu au dat de inteles ca vor sa faca prea curand marele pas, noteaza click.ro. Ceremonia de nunta a inceput seara,…

- Sophie Turner, actrița care joaca rolul lui Sansa Stark in serialul "Game Of Thrones" a dezvaluit, intr-o discuție purtata cu Dr Phil in emisiunea "Phil in the Blanks", ca a inceput sa fie deprimata de la varsta de 17 ani și ca depresia i s-a adancit odata cu criticile dure primite pe rețelele social…

- In trailer apare Arya Stark (interpretata de Maisie Williams) care alearga pentru viata ei. "Cunosc moartea, are multe fete. Astept cu nerabdare sa o vad pe aceasta", spune Arya amenintator. Apar armate care se pregatesc pentru batalie si Sansa Stark (Sophie Turner) priveste la dragonii care zboara…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran s-a casatorit in secret cu prietena lui din copilarie, Cherry Seaborn, anul trecut, cu puțin inainte de Craciun, scrie acum presa de la Londra. Potrivit unei surse...

- Sezonul final, alcatuit din sase episoade, va fi lansat in luna aprilie si va aduce deznodamantul bataliei pentru Westeros - la aproape doi ani dupa sfarsitul sezonului anterior.HBO a evitat cu meticulozitate scurgerea de informatii despre ultima parte a acestei francize de succes, asadar…