Joe Fay, fiul chitaristului Tony Rombola de la Godsmack, a murit la numai 34 de ani. In urma tragediei, trupa Godsmack si-a amanat concertul pe care urma sa il sustina la Bucuresti pe 26 noiembrie. „Cu mare regret, si in numele chitaristului nostru Tony si a sotiei lui Sue, scriu acest mesaj pentru toti fanii […] The post Joe Fay a murit la 34 de ani! Trupa Godsmack și-a amanat concertul pe care trebuia sa-l susțina la București appeared first on Cancan.ro .