- La doi ani dupa seara lui 8 noiembrie 2016 care l-a propulsat, spre surpriza generala, pe miliardarul din New York la Casa Alba, democratii spera sa-si ia o revansa politica, cel putin partiala, inainte de 2020, anul viitoarelor alegeri prezidentiale. Donald Trump a facut campanie pana in…

- Americanii sunt chemati marti la urne pentru a-si desemna reprezentantii in Congres, in cadrul unor alegeri care iau alura unui referendum privindu-l pe presedintele republican Donald Trump, intr-o tara profund divizata, relateaza AFP. La doi ani dupa seara lui 8 noiembrie 2016 care l-a propulsat, spre…

- Doua femei musulmane sunt pe cale sa fie alese in Congresul SUA la apropiatele alegeri legislative de la jumatatea mandatului care au loc la 6 noiembrie, ceea ce ar reprezenta o premiera in Statele Unite, mai ales intr-un moment in care discursul anti-imigratie face valuri la cel mai inalt nivel,…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…

- O majoritate a alegatorilor din statele americane Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, Michigan si Indiana, care la prezidentialele din 2016 au votat in favoarea lui Donald Trump, il dezaproba in acest moment pe presedintele republican si peste o treime dintre acestia se declara "foarte motivati" sa sustina…

- Noul sediu al NATO din Bruxelles ar putea fi numit dupa senatorul american John McCain, scrie presa americana citand mai mulți foști secretari generali ai Alianței Nord-Atlantice. Anders Fogh Rasmussen, Lordul Robertson of Port Ellen și Javier Solana sunt trei dintre foții șefi ai NATO care susțin ideea…

- Cantareata americana de muzica rapp Cardi B a deschis, luni seara, gala MTV Video Music Awards (VMA) 2018 marcata de mesaje politice, cu un show care a atras atentia asupra masurilor controversate ale presedintelui Donald Trump in materie de imigratie, relateaza Reuters. Zeci de copii imigranti insotiti…