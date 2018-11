Stiri pe aceeasi tema

- Joe Cole a jucat 56 de meciuri pentru naționala Angliei, pentru care a marcat 10 goluri. El a activat timp de 20 de ani in fotbalul profesionist, gruparile pe la care a trecut fiind Chelsea, Liverpool, West Ham United, Lille, Aston Villa, Coventry City si Tampa Bay Rowdies. La Chelsea el a…

- Echipa Manchester City a invins cu scorul de 1-0 formatia Tottenham Hotspur, in ultimul meci al etapei a 10-a a campionatului de fotbal al Angliei, disputat luni seara pe stadionul Wembley. Oaspetii au marcat unicul gol al intalnirii in minutul 6, prin algerianul Riyad Mahrez, jucator transferat in…

- Liverpool a devenit lider in Premier League dupa victoria, scor 4-1, sambata, pe teren propriu, cu echipa Cardiff City, in etapa a zecea a campionatului Angliei.Tot sambata, echipa Brighton, cu Florin Andone pe banca de rezerve, a invins Wolverhampton, scor 1-0, scrie news.ro. Fulham…

- Liverpool si Manchester City au terminat la egalitate, 0-0, in marele derby al Angliei, desfasurat duminica seara, 7 octombrie, in cadrul etapei a 8-a. Trupa lui Pep Guardiola a avut victoria in mana, dar Mahrez a ratat un penalty in minutul 86, scrie Mediafax.Gabriel Jesus ar fi trebuit sa…

- We are Utd and United as a Club #Mourinho pic.twitter.com/F4T9tsSJ1e— H (@Hamed__Zaman) October 6, 2018 La conferința de presa, portughezul în vârsta de 55 de ani a declarat ca în fotbal exista "prea multa rautate și o vânatoare evidenta de oameni".Au…

- Formatia Arsenal Londra a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Everton, in ultimul meci al etapei a sasea a campionatului Angliei.Golurile au fost marcate de Lacazette ’56 si Aubameyang ’59. Lider in clasament este Liverpool, cu 18 puncte, urmata de Manchester…

- Antrenorul celor de la PAOK Salonic, Razvan Lucescu, a prefatat meciul din debutul grupelor Europa League, grecii urmand a juca pe teren propriu cu englezii de la Chelsea, joi, de la ora 19:55, considerati favoriti pentru castigarea trofeului, scrie Mediafax."Nu mai sunt emotii. Nerabdare…

- Arsenal nu a avut un start bun de sezon, dupa ce a pierdut primele doua dispute cu Manchester City (0-2), respectiv Chelsea (3-2), dar a reusit sa castige meciurile cu West Ham (3-1) si Cardiff (3-2). Astfel, tunarii au sase puncte din 12 posibile, si ocupa locul noua in clasamentul...