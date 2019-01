Stiri pe aceeasi tema

- Florentin Banu, omul de la care Nestle a cumparat fabrica de la Timisoara, cunoscut ca si „parintele napolitanelor Joe”, susține ca relocarea companiei in Ungaria este un act firesc.„In opinia mea exista trei factori (n.r. pentru inchiderea fabricii de la Timisoara): sindicatele si lipsa fortei…

- Imediat dupa aparitia informatiilor legate de inchiderea fabricii Nestle de la Timisoara, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Timis au verificat situatia la sediul acesteia. Doi inspectori din cadrul institutiei au fost trimisi pe teren pentru a verifica situatia. „Am instituit…

- Napolitanele Joe, unul dintre cele mai cunoscute produse timișorene de dupa 1989, nu vor mai fi produse in capitala Banatului. Nestle a anuntat ca va inchide fabrica detinuta, in cursul anului 2019, aproape 400 de angajati urmand sa fie afectati de acest proces. Unitatea de productie a companiei a fost…

- Gigantul elvețian Nestle a anunțat ca va inchide singura fabrica de la Timișoara, unde sunt produse napolitanele Joe. La scurt timp, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat aceasta decizie.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a comentat vineri, 11 ianuarie, cu ocazia unei conferinte de presa sustinute la sediul PNL Timis, decizia managerilor Nestle de a inchide fabrica de la Timisoara, singura pe care compania o are in Romania.

- Sute de romani vor fi disponibilizați, in perioada urmatoare, dupa ce gigantul elvetian Nestle, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala a bunurilor de larg consum, va inchide singura fabrica pe care o detine in Romania, la Timisoara.

- Cristian Lazar ar fi produs un accident de masina, in decembrie 2001, pe cand era procuror la Timisoara, in urma caruia a murit o grefiera, insa in momentul care a fost solicitat aviz pentru trimiterea in judecata, ministrul Justitiei de atunci Cristian Diaconescu a refuzat, potrivit Antena 3.

- Serialul "Hackerville", despre un grup de hackeri romani care ataca o banca din Germania, produs de Cristian Mungiu pentru HBO si filmat la Timisoara, Bucuresti si Frankfurt, va avea premiera pe postul de televiziune pe 4 noiembrie, potrivit unui...