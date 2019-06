Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump, care si-a lansat marti in mod oficial campania pentru realegerea sa in functie, incearca sa atraga electoratul hispanic, declarand in acest scop joi la canalul american hispanofon Telemundo: ''Ii ador pe imigranti'', relateaza AFP. Acuzat…

- Suma a fost anuntata miercuri de Ronna McDaniel, presedinta Partidului Democrat, in dimineata de dupa lansarea campaniei de catre Trump printr-un miting masiv in Florida.Dintre democrati, fostul vicepresedinte Joe Biden a adunat putin peste 6 milioane de dolari in primele 24 de ore de la…

- Lansat cu un succes enorm pe retelele de socializare in cursa pentru nominalizarea la postura de candidat al USR la functia de primar al Timisoarei, Dominic Samuel Fritz are si oficial un contracandidat in competitia interna a partidului pentru aceasta nominalizare. Aida Szilagyi, inginer chimist timisorean,…

- „Am vazut o mobilizare fara precedent in Timișoara. Pentru noi, din USR, este o munca susținuta pe care am inceput-o acum 3 ani. Dupa acest rezultat ne pregatim pentru preluarea administrației. Aceste alegeri sunt un prim pas, pentru noi cele mai importante sunt alegerile parlamentare și…

- Atunci cand Joe Biden a intrat in cursa Partidului Democrat pentru nominalizarea la prezidentiale, luna trecuta, scepticii se indoiau ca simbolul politicii secolului trecut va supravietui campaniei electorale de generatie noua. Insa pana acum, Biden a demonstrat ca ar fi un adversar de temut pentru…

- Dupa un lung suspans și dupa mai bine de 45 ani de cariera politica, fostul vicepreședinte democrat al lui Barack Obama și-a oficializat in cele din urma, joi dimineața, candidatura la investitura Partidului Democrat american pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2020. Este unanima, la Washington,…

- Donald Trump a anuntat miercuri trimiterea de ''soldati inarmati'' la frontiera cu Mexicul, dupa un incident cu militari mexicani, pe care i-a acuzat ca ar fi potential complici ai traficantilor de droguri.

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale,…