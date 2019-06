Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania au anuntat miercuri ca vor depune toate eforturile pentru evitarea unui conflict militar între Statele Unite si Iran, avertizând ca riscurile se mentin, mai ales pe fondul presiunilor exercitate de Administratia Donald Trump."Vrem sa unificam eforturile pentru…

- Președintele Parlamentului iranian a insinuat ca Statele Unite se afla în spatele atacurilor "suspecte" care au vizat joi doua nave în marea Oman, în regiunea Golfului, potrivit agenției oficiale iraniene Irna, preluata de AFP."Se pare ca acțiunile suspecte asupra…

- Atacurile repetate împotriva navelor și instalațiilor petroliere din regiunea Golfului risca sa perturbe piața mondiala și sa provoace un conflict armat care sa implice Iranul, cred analiștii citați de AFP.Joi, doua petroliere, unul norvegian și altul japonez, au fost ținta unui atac de…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat sambata ca negocieri cu Statele Unite vor putea avea loc numai in “respect” reciproc si “in cadrul dreptului international”, potrivit site-ului guvernamental, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Suntem oameni de ratiune si negociere si ne asezam la masa…

- Un senator apropiat presedintelui american Donald Trump a afirmat luni ca Iranul este responsabil de recentele acte ostile din Orientul Mijlociu si a preconizat un "raspuns militar coplesitor" in cazul in care se va aduce atingere intereselor SUA, relateaza AFP. Lindsey Graham, senator republican, a…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat Iranul cu distrugerea, in cazul unui atac vizand interese americane, in contextul in care relatiile intre Teheran si Washington sunt extrem de tensionate de la reimpunerea sanctiunilor economice americane Republicii islamice, in noiembrie, relateaza…

- Donald Trump a impus miercuri noi sanctiuni asupra "sectoarelor iraniene ale fierului, otelului, aluminiului si cuprului" pentru a intari presiunea asupra regimului de la Teheran, anunța presa internaționala. Aceste sancţiuni intervin exact la un an după retragerea Statelor Unite…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif a avertizat miercuri SUA ca vor exista 'consecinte' daca Washingtonul incearca sa interzica accesul Iranului la stramtoarea strategica Ormuz, transmit AFP si Xinhua.