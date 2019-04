Joe Biden şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale americane din 2020 Joe Biden a facut anuntul privind inscrierea sa in cursa pentru Casa Alba printr-un videoclip postat pe Twitter. „Daca ii acordam opt ani lui Donald Trump la Casa Alba, el va schimba fundamental si pentru eternitate caracterul acestei natiuni. Si nu voi lasa acest lucru sa se intample”, a afirmat Biden, citat de news.ro Decizia lui Biden de a participa la cursa reprezinta a treia sa campanie pentru prezidentiale – dupa doua incercari nereusite de a obtine nominalizarea in Partidul Democrat in 1988 si 2008. „Valorile fundamentale ale acestei natiuni, pozitia noastra in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

