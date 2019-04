Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden si-a anuntat joi, in mod official, intrarea in competitia pentru investitura democrata in vederea alegerilor din 2020 pentru Casa Alba, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile, transmit agentiile internationale de presa, preluate de...

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden si-a anuntat joi in mod oficial intrarea in competitia pentru investitura democrata in vederea alegerilor din 2020 pentru Casa Alba, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile, transmite agentiile internationale de presa, inforemaza Agerpres.Citește…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden si-a anuntat joi in mod oficial intrarea in competitia pentru investitura democrata in vederea alegerilor din 2020 pentru Casa Alba, dupa mai multe luni in care a evitat sa-si clarifice intentiile, transmite agentiile internationale de presa. Biden, un moderat,…

- Fostul vicepreședinte al SUA din perioada Administrației Obama a facut anunțul pe pagina personala de Twitter. "Daca ii dam lui Donald Trump opt ani la Casa Alba, el va schimba pentru totdeauna și in mod fundamental caracterul acestei națiuni", a scris democratul Joe Biden (76 de ani).…

- Echipa democratului Joe Biden, candidat probabil pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2020, a denuntat luni o campanie de "calomnie" in fata unor imagini care-l arata pe fostul vicepresedinte in situatii aparent jenante cu femei, in contextul in care o a doua acuzatoare a dezvaluit ca in trecut…

- Echipa democratului Joe Biden, candidat probabil pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2020, a denuntat luni o campanie de "calomnie" in fata unor imagini care-l arata pe fostul vicepresedinte in situatii aparent jenante cu femei, in contextul in care o a doua acuzatoare a dezvaluit ca in trecut…

- Sanders, in varsta de 77 de ani si originar din Brooklyn, cartierul new-yorkez unde a decis sa-si lanseze campania pentru alegerile primare democrate, si-a anuntat candidatura la presedintia SUA la 19 februarie cu obiectivul de a-l "detrona" pe actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald…

- Un panou publicitar urias cu Donald Trump zambitor, dand mana cu premierul israelian Benjamin Natanyhu, a fost montat duminica la intrarea principala in Tel Aviv, in cadrul campaniei electorale a liderului israelian pentru un nou mandat, informeaza agentia de presa Reuters.Trump se bucura…