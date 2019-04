Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care isi va anunta candidatura, el ar deveni al 20-lea democrat care intra in cursa catre fotoliul de la Casa Alba anul viitor. El este al doilea cel mai in varsta candidat democrat, dupa senatorul Bernie Sanders (77 ani). Biden urmeaza sa-si anunte in mod oficial candidatura - si sa puna…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, care domina in sondaje in tabara democrata in pofida gesturilor sale de afectiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa in cele din urma in cursa pentru Casa Alba saptamana viitoare, potrivit mai multor...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa-și asume candidatura la președinție. O decizie privind participarea sa la alegerile prezidențiale va fi luata de coaliția de guvernare dupa scrutinul pentru Parlamentul European. Calin Popescu Tariceanu a spus ca va hotari daca…

- Liviu Dragnea refuza sa se gandeasca la o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale pana ce nu vor trece alegerile europarlamentare din mai. Președintele PSD a declarat ca in nici un caz nu va candida la europarlamentare, iar despre o eventuala candidatura la prezidențiale va decide numai dupa…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, la Galati, intrebat despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, ca reprezinta o posibilitate, dar pot fi si altele. El a precizat ca deocamdata alianta cu USR va functiona pentru europarlamentare, dar, de principiu, se…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca este decis sa candideze la alegerile prezidențiale și a lasat de înțeles ca se va discuta cu PSD pentru un candidat comun, dar daca nu se ajunge la o concluzie, el este decis sa candideze.