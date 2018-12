Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat sambata ca este “intr-adevar necesar” sa aiba o “intalnire adevarata cu Donald Trump” mai ales in probleme de stabilitate strategica, exprimandu-si regretul ca presedintele american si-a anulat intalnirea dintre cei doi programata in marja summitului G20 de…

- Turistii care isi doresc sa vada de aproape un dragon de Komodo, cea mai mare specie vie de soparle din lume, in habitatul sau natural, ar putea plati scump. Mai exact, 500 de dolari de persoana, in cazul in care initiativa unui politician indonezian va fi agreata, relateaza vineri AFP. …

- BERBEC S-ar putea sa fiti indispus si sa nu aveti chef de nimeni si de nimic. Este o zi buna pentru introspectie si pentru a analiza ce ati putea indrepta in relatiile cu cei apropiati. Aveti nevoie de momente de solitudine si meditatie, dar nu va izolati total de cei din jur. Problemele care va […]…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Moment decisiv pentru viitorul Statelor Unite ale Americii! Primul scrutin organizat dupa venirea lui Donald Trump la Casa Alba poate avea un impact extrem de mare asupra populației. Aceste alegeri au scos la iveala și detalii incredibile sau povești surprinzatoare, precum cea a candidatei Alexandra…

- Greg Gianforte, care reprezinta statul Montana in Camera reprezentantilor de la Washington, a avut atunci o "neintelegere" cu un reporter de la cotidianul britanic The Guardian, Ben Jacobs, si l-a trantit efectiv la pamant. Agresiunea - care a avut un vast ecou in SUA - a survenit in contextul…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane.Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Intr-un climat de suspiciune si de paranoia la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi cotidianului New York Times sa dezvaluie numele "lasului" care a scris un articol de opinie anonim prin care denunta comportamentul instabil al presedintelui american, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. …