Stiri pe aceeasi tema

- Echipa democratului Joe Biden, candidat probabil pentru alegerile prezidentiale din SUA din 2020, a denuntat luni o campanie de "calomnie" in fata unor imagini care-l arata pe fostul vicepresedinte in situatii aparent jenante cu femei, in contextul in care o a doua acuzatoare a dezvaluit ca in trecut…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a declarat ca "niciodata" nu a crezut ca s-a comportat inadecvat in campania electorala si in viata publica, intr-un comunicat dat publicitatii duminica, dupa publicarea unui articol in care era acuzat ca a atins-o intr-un mod nepotrivit pe o colega democrata.…

- Modul de a face politica și de a lua decizii a președintelui american Donald Trump ridica tot mai multe semne de intrebare, iar printre subiectele fierbinți se numara armele nucleare sau schimbarile climatice.Citește și: Rusia baga bațul prin gard: oferta pentru a desprinde Europa de SUA…

- Miliardarul George Soros a criticat China si pe presedintele acesteia, Xi Jinping, despre care a afirmat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca este „dusmanul cel mai periculos“ al societatilor libere si democratice, transmite AFP.

- Flota rusa a Marii Negre monitorizeaza miscarile distrugatorului american Donald Cook, care a intrat in Marea Neagra, a declarat sambata Centrul National de Control al Apararii din cadrul Ministerului Apararii din Rusia, informeaza agentia TASS. "Fortele Flotei Marii Negre au inceput sa…

- La capatul unei investigații de peste doi ani, oficialitațile de la Washington au identificat un cetațean american aflat in structurile de conducere ale organizației teroriste Stat Islamic. Acesta este Zulfi...

- Bill Walton, o legenda a baschetului nord-american, a afirmat ca fostul presedinte Barack Obama ar fi un antrenor potrivit pentru echipa UCLA, dupa ce de la aceasta a fost demis Steve Alford, relateaza foxnews.com preluat de news.ro.Walton a facut aceasta remarca in timp ce comenta un meci…