Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca orice minune dureaza trei zile. ”B. Loved”, Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste, a durat cinci zile, in perioada 3 – 7 decembrie, și a oferit in fiecare zi filme, spectacole de teatru, ateliere și concerte. Orientat mai degraba catre educația nonformala despre cinematografie,…

- Legendara actrita portoricana Rita Moreno, laureata cu Oscar pentru filmul 'West Side Story' (1961), va juca in adaptarea cinematografica a musicalului 'In the Heights', care va fi realizat de Lin-Manuel Miranda, potrivit site-ului de specialitate The Hollywood Reporter, citat marti…

- Netflix lanseaza in cinematografe, in urmatoarele doua luni, filmul de arta "Roma", drama mexicana de familie a lui Alfonso Cuaron, westernul fratilor Coen "The Ballad of Buster Scruggs" si "Bird Box", filmul horror cu Sandra Bullock, regizat de Susanne Bier, potrivit Deadline."Roma" este…

- O continuare a lungmetrajului „Gladiatorul/ Gladiator”, care a luat cinci premii Oscar in 2000, intre care și cel pentru „cel mai bun film”, se afla in pregatire. Scenariul noului film il va urmari pe fiul Lucillei, personajului lui Connie Nielsen.

- Actorul spaniol Oscar Jaenada s-a alaturat distributiei filmului 'Rambo 5', in care mai joaca compatriotii sai, Paz Vega si Sergio Peris-Mencheta, informeaza blogul Deadline, citat miercuri de EFE. In 'Rambo 5: Last Blood', protagonistul, veteranul razboiului din Vietnam John Rambo,…

- Guillermo del Toro va scrie, va produce si va regiza pentru platforma Netflix un remake al filmului de animatie Pinocchio, sub forma de "comedie muzicala" punand in scena marionete, a anuntat luni Netflix citat de AFP. Adaptare a celebrului basm, popularizat de Disney in 1940, va fi primul film de animatie…

- Tanarul actor american Ansel Elgort, in varsta de 24 de ani, va fi protagonistul noii versiuni a filmului 'West Side Story', pe care o pregateste Steven Spielberg, potrivit publicatiei The Hollywood Reporter citata marti de EFE. Actorul va juca rolul lui Tony pe care l-a interpretat Larry Kert…

- Mel Gibson va realiza o noua versiune a filmului ''The Wild Bunch'' (1969), westernul clasic al cineastului Sam Peckinpah, potrivit site-ului de specialitate Deadline citat marti de EFE. Gibson va scrie si scenariul noului film impreuna cu Bryan Bagby. Cu actori ca Wiliam Holden, Ernest…