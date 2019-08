Jocurile video româneşti, promovate la târgul internaţional GamesCom, de la Koln Creatorii de jocuri video din Romania au fost prezenti pentru a treia oara consecutiv la targul din Koln (Germania), iar anul acesta cinci dintre companiile prezente au oferit, in zona entertainment a targului, jocuri 100% romanesti, care au fost testate de sutele de mii de jucatori din toata lumea care au vizitat GamesCom.



Astfel, a fost prezentat "Second Hand: Frankie's Revenge", realizat de clujenii de la Rikodu, un joc multiplayer cooperativ care te lasa sa iti creezi propriul super-robot din tot felul de electrocasnice vechi si sa pleci la lupta pentru a salva lumea de masini… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

