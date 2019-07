Activitațile au loc in patru parcuri din Sectorul 6: Parcul ANL Brancusi și in Parcul Tudor Vladimirescu, intre orele 10.00 și 12.00, dupa - amiaza in Parcul Crangasi, intre orele 18.00 și 21.00 și in Parcul Marin Preda (Giulești), intre orele 17.00 și 20.00. Evenimentul se va desfașura pana in luna septembrie.

In cea de-a treia saptamana, un numar mare de copii obișnuiți sa-și petreaca vacanța de vara in compania animatorilor, sunt așteptați cu noi surprize la evenimentul educativ ”Jocurile Vacanței.

Pentru week-endul 20 - 21 iulie, evenimentele vor avea loc dupa urmatorul program: