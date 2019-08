Jocurile Panamericane. Doi americani au protestat pe podium Vineri, floretistul Race Imboden, numarul 2 mondial si recent campion mondial pe echipe, la Budapesta, a pus genunchiul drept in pamant in timp ce asculta imnul tarii sale, pentru a sarbatori victoria SUA in competitia pe echipe. Sambata, atleta Gwen Berry, care a cucerit aurul la aruncarea ciocanului, a ales sa ridice pumnul in timpul ceremoniei de premiere, imitand gesturile lui Tommie Smith si John Carlos la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico, din anul 1968. Comitetul olimpic american a reamintit, prin intermediul vicepresedintelui sau Mark Jones, ca 'toti sportivii s-au angajat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

