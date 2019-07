Stiri pe aceeasi tema

- Alergatoarea Claudia Bobocea (27 de ani) a reușit sambata, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, anunța Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, potrivit Mediafax.Comitetul Olimpic și Sportiv Roman a anunțat duminica, 21 iulie, printr-un mesaj postat, pe pagina oficiala de Facebook, ca…

- Saritoarea in lungime Florentina Iușco a revenit in 2018 la sportul preferat, atletismul, dupa ce a devenit mama. Iar anul acesta a reușit cel mai bun rezultat al ei, 6,87 metri, calificandu-se la JO de la Tokyo. Zambetul ii lumineaza complet fața micuța, ca de copil. Are 23 de ani, e deja mama unui…

- Federatia Romana de Fotbal poate solicita, iar conform cadrului legislativ, Guvernul i-ar putea premia pe jucatorii din lotul care juca semifinala la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino. "Cadrul legislativ si noua forma a HG 1447 permit acordarea de premii pentru performanta…

- * Laura Coman a obtinut un loc cota pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, duminica, dupa ce s-a clasat pe locul 5 in proba de pusca aer comprimat 10 m, la Cupa Mondiala de la Munchen, au anuntat Federatia Romana de Tir Sportiv si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. …

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a semnat, ieri, un parteneriat valabil trei ani cu o companie din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice pentru sustinerea Echipei Olimpice a Romaniei. Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca noul parteneriat…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a semnat, joi, un parteneriat valabil trei ani cu o companie din domeniul distributiei si furnizarii energiei electrice pentru sustinerea Echipei Olimpice a Romaniei. Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca noul parteneriat…

- Potrivit Libertatea, Sorana Cirstea ar primi inca bani de la Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, dupa 5 luni de la retragerea din Fed Cup, 7.500 lei pe luna. Asta, deși retragerea Soranei a atras cu sine și imposibilitatea calificarii la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. In urma cu cinci luni,…

- Sorana Cirstea, 29 de ani, 93 WTA, a devenit un caz pe ruta FR Tenis - COSR. Reintrata in prima suta mondiala, sportiva incaseaza bani de la Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, deși s-a retras din echipa de Fed Cup și, din acest motiv, nu mai poate indeplini baremul de calificarea la competiția de anul…