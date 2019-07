Jocurile iau locul cv-urilor la angajare

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al IMM-urilor, in parteneriat cu Comisia Europeana (CE), prin Small Business Standardization si Asociatia de Standardizare din Romania, organizeaza miercuri seminarul cu tema 'Standardele, o oportunitate pentru IMM-uri ?'. Evenimentul va avea ca scop prezentarea…

- Romania este peste media Uniunii Europene la rata de angajare a absolventilor de studii superioare, cu un nivel de 88,9%, fiind imediat inaintea Marii Britanii, unde acest indicator este de 88,4%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate joi de biroul european de statistica Eurostat. Rata…

- Emoția este sentimentul pe care orice tanar il are atunci cand viseaza la primul sau loc de munca. Iar pentru a-l obține știe deja ca trebuie sa treaca printr-un interviu de angajare. Pe piața din Romania exista o varietate de locuri de munca, astfel ca indiferent de domeniul specializarii, candidatul…

- Zilele in care securiștii se mulțumeau sa recruteze grupari de oameni din interiorul partidelor s-au dus. Acum, ca orice serviciu secret care se respecta, aceștia și-au facut propriile partide, avand, desigur, și sprijinul celor care mai sunt infiltrați prin PNL. Cu toate ca și in partidele mari au…

- Castigul salarial mediu net a crescut in martie, nominal, cu 13,7% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 3.075 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 9,3%, ritm scazut fata de cel inregistrat in februarie, potrivit datelor transmise luni de Institutul…

- Academia Tehnica Militara "Ferdinand I" organizeaza, sambata, intre orele 9,00 si 14,00, Ziua Portilor Deschise, cand cei interesati de facultatile Academiei vor fi informati despre programele de licenta si master, vor vizita salile de curs si laboratoarele si vor putea discuta cu cadre didactice…

- O ruta de transport european omoara oameni. Este vorba despre drumul catre trece prin cartierul Rudari din Giurgiu. Tirurile spre Bulgaria și Grecia au omorat o femeie acum o luna. Pentru ca marele drum european de acces, porțiunea Rudari, nu are trecere de pietoni și nici trotuare. La ora 16.00, jurnalista…

- Romania si-a depus dosarul de candidatura pentru gazduirea Campionatului Mondial de handbal pe plaja din 2022, eveniment care ar putea fi organizat pe litoralul Marii Negre. Antrenorul federal de handbal pe plaja, Nicoleta Ivan, a declarat ca organizarea in tara a CM ar fi un avantaj pentru nationala…