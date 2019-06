Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, joi, in semifinalele Jocurilor Europene de la Minsk, dupa ce a invins Suedia in sferturi cu 3-1. Echipa formata din Elizabeta Samara, Daniela Dodean Monteiro si Bernadette Cynthia Szocs, a intrat direct in sferturi si in penultimul act va infrunta Ungaria, vineri, de la ora 13:00. In meciul cu Suedia, Samara si Dodean au castigat cu 3-0 (12-10, 11-6, 13-11) la dublu in fata cuplului Filippa Bergand/Matilda Ekholm. Bernadette Szocs a intrecut-o pe Linda Bergstrom cu 3-0 (11-7, 11-7, 11-7). Samara a fost invinsa de Ekholm cu 3-1 (11-4, 10-12,…