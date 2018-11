Jocuri video, cursuri de limbi străine 'Assassin's Creed', 'Final Fantasy' sau 'Sims', noi profesori de limbi straine? In Franta ca si peste Atlantic, profesorii folosesc potentialul pedagogic al jocurilor video pentru a-si surprinde si motiva elevii, relateaza vineri AFP. ''In clasa, imi aduc consola si ii cer voluntari care sa joace Assassin's Creed. Ceilalti elevi participa dand instructiuni in italiana', a declarat Simone Bregni, care preda italiana la Universitatea din St. Louis, Missouri. Aceasta metoda ii permite, de exemplu, sa introduca invatarea imperativului in primele saptamani ale cursului intensiv bazat pe cunoscutul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

