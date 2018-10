Jocuri și jucării pentru toate vârstele la Târgul Start2Play, ediția cu numărul 2 Cea de-a doua ediție a Targului de Jocuri și Jucarii Start2Play va avea loc pe 17 și 18 noiembrie, la Romexpo, in Pavilionul C1. De la jucarii revoluționare, edutainment, gadgeturi, modelism, pana la VR și ultimele jocuri video, Start2Play va fi un loc de joaca fara limita de varsta. Programul de vizitare este zilnic, intre orele 10.00-19.00. In weekendul 17 și 18 noiembrie, in cei peste 1500 mp dedicați din Pavilionul C1, vizitatorii pot gasi zeci de standuri cu cele mai populare jocuri și jucării, pop culture, tehnologii și gadgeturi revoluționare, carți și jocuri de societate. La ediția de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

