Jocuri interactive in limba romana: nu v-ar placea sa ne jucam impreuna cu copiii nostri?

Intr-un weekend cu soare si vreme perfecta de iesit am decis sa mergem, in grup, la munte. 4 familii, fiecare cu copii undeva intre 6 si 14 ani. Am ajuns la cabana, ne-am cazat si noi, adultii, ne-am pus pe taclale in foisor. Dupa aproape o ora ne-am dat seama ca era mult prea liniste. Ai nostri copii nu se auzeau absolut deloc, ceea ce e, intr-adevar, o raritate. In cateva minute am descoperit si motivul, atunci cand unul dintre cei mai mici a venit suparat ca "i s-a terminat bateria la telefon. Toti copii stau pe telefoane si tablete si eu ma plictisesc". Pana aici, ...