Jocul World of ANAF: o mică recenzie. Ar trebui să fie ușor de avansat, dar tot la nivelul 1 am rămas. Harta Fiscurilor informatizate Primul pas pentru a te juca un joc pe calculator, de exemplu, este sa intri pe site-ul dedicat acestuia. Exista atat jocuri de tip browser, cat și unele care se descarca, iar apoi instaleaza. In acest joc, scopul este de a aduce mai mulți bani la buget. La nivelul 1 ai instrumente rudimentare și incerci sa colectezi cat mai mulți bani folosind resursele existente, adica hartii și oameni. In aceasta lume virtuala ești in competiție cu alte Fiscuri din lume. Pentru a avansa și a fi mai productiv am luat decizia de a mari numarul de controale, in timp ce competitorii mei au inceput sa aloce resurse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o ploaie inghețata s-a așternut peste mai multe orașe din țara, poleiul s-a aștenut pe strazi, facand tot mai multe victime. Tudor Ciuhodaru, medic primar medicina de urgența, a postat pe Facebook cinci reguli pe care orice cetațean ar trebui sa le știe daca aluneca și cade. „E cod roșu de polei.…

- Ce se intampla in Romania in 2019? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus saptamana trecuta horoscopul anual 2019, dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. Anul acesta se…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania garanteaza ca vom avea o mie de kilometri de autostrada peste doi ani. Chiar si ... The post Sectoarele de autostrada care ar trebui sa se inaugureze in 2019/ Peste doi ani am putea ajunge la nivelul de acum 12 ani al Ungariei…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a postat, luni, un mesaj pe un site de socializare in care a mentionat ca in 2019 va trebui sa munceasca de doua ori mai mult pentru a reveni la nivelul sau obisnuit dupa accidentarea suferita la Campionatul European din Franta. "Dragii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie va prezenta, la inceputul fiecarui an, o metodologie prin care preturile la energie electrica vor fi inghetate pentru populatie, a declarat, vineri seara, consilierul de stat Darius Valcov, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.…

- "Un mare partid nu poate fi extrem de omogen, din punct de vedere ideologic, al leadership-lui, si este nevoie de o anumita coabitare in interiorul partidului, altfel partidul devine tot mai pur, dar tot mai mic. Si sper ca lucrul asta sa nu se intample in PSD. Eu cred ca un partid mare, care inseamna…

- Fostul premier Adrian Nastase, presedintele Fundatiei Europene Titulescu, a declarat miercuri ca Partidul Social Democrat ar trebui sa propuna amnistie si gratiere mai intai in interiorul sau, el apreciind c?...

- "Un numar mic de banci s-au trezit la realitate ca ar fi bine sa-si educe clientii, dar ma indoiesc sincer ca, la nivelul IFN-urilor, aceasta constiinta a ajuns deja. Ma indoiesc. Dar aștept sa fiu contrazis.", a spus joi, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, la cea de-a 14-a…