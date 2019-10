Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul joc video 'Fortnite' a fost plasat in stand-by temporar de editorul sau, Epic Games, inainte de lansarea iminenta a unei noi versiuni, insa aceasta decizie a nemultumit milioane de utilizatori ai sai, informeaza AFP.

- ​În urma unei brese de securitate a bazei de date a unuia dintre cele mai mari servicii de livrare de mâncare din Statele Unite, DoorDash, care este peste UberEats, datele cardurilor a 4,9 milioane de utilizatori care au folosit acest serviciu în ultimele luni au fost accesate de hackeri,…

- Autoritatile italiene au anuntat miercuri destructurarea unei vaste retele - considerata cea mai mare din lume - de piratare a unei platforme de televiziune online, care numai in Italia avea aproximativ cinci milioane de utilizatori, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ancheta condusa de Parchetul…

- Vodafone Romania va oferi cele mai noi produse Apple, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, noua gama iPhone pro care ofera performanța avansata, precum și noul iPhone 11 cu dual-camera. Clienții vor putea inregistra precomenzi pentru iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max incepand din 20 septembrie…

- Un nou scandal privind datele personale lovește Facebook: datele unui numar de 419 milioane de utilizatori ai rețelei sociale au ajuns intr-o baza de date scursa pe internet, scrie TechCrunch. Informațiile colectate sunt numele de utilizator, numarul de telefon, genul si tara de origine. Printre cei…

- Campionatul Mondial de Fortnite tocmai s-a incheiat. Doar pentru participare, fiecare dintre jucatori și-a asigurat 50.000 de euro. Marea finala a avut loc, pe Arthur Ashe Stadium, arena centrala a complexului de tenis de la US Open. Organizatorii estimeaza ca audiența totala a depașit 250 de milioane…

- Pe YouTube, la fel ca și în alte medii online, anumite lucruri funcționeaza și atrag mai multe clickuri, iar altele nu. Ce conținut trebuie sa faci ca sa ai vizualizari. Firma de cercetare Pew a analizat peste 40.000 de canale de YouTube cu numar mare de abonați (peste…

- Incepand cu data de 1 aprilie 2019, Vodafone Group, precum si Vodafone Romania, raporteaza sub noile standarde internationale de contabilitate IFRS15 si IFRS16, iar sub acestea veniturile totale au scazut cu 2,7%, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Conform companiei, veniturile…