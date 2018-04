Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a inceput atacurile la adresa presedintelui Klaus Iohannis, sugerand ca seful statului a dat informatii false despre discutia avuta cu ea si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Mai mult, Dancila a cerut publicarea stenogramei intalnirii.

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sustine ca a fost supravegheata non-stop pe timpul cercetarii penale impotriva sa,chiar si in cele mai intime locuri. "Știți cum este sa asculți, la caști, cum luni intregi ai fost urmarit inclusiv in baie? Am fost urmarita peste tot, și in baie, dar…

- Nu doar ministrul Muncii a parut surprins de continutul comunicatului facut public dupa discutiile de la Cotroceni, ci si sefa Guvernului. Dupa ce a fost alaturi de Lia Olguta Vasilescu, marti la pranz, la intrevederea cu presedintele Iohannis, pe tema salarizarii, dupa aplicarea Legii salarizarii bugetarilor,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit marți, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila și cu Lia-Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și Justiției Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea președintelui de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele aplicarii legislației privind…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au fost chemate marti la Palatul Cotroceni, presedintele Klaus Iohannis dorind lamuriri cu privire la situatia bugetara si scandalul cu salariile. Seful statului a declarat, la inceputul intalnirii, ca vrea sa afle cum s-a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 3 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, prim-ministru, si cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea Presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, marti, premierului Viorica Dancila si ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, lamuriri referitoare la legea salarizarii. "Am dorit, asa cum am convenit impreuna, sa avem o discutie pe tema salarizarii fiindca lucrurile au evoluat si, dupa un prim trimestru de aplicare…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a inceput, la aceasta ora, la Palatul Victoria. Viorica Dancila afirma ca discutiile cu seful statului vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, marti, raspunzand unei intrebari…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalnește marti, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discuţia vizează efectele aplicării legislaţiei privind salarizarea bugetarilor. …

- In loc sa repare prin OUG 91/2017 acolo unde a stricat anul trecut prin adoptarea legii salarizarii ”neunitare”, majoritatea PSD-ALDE a ramas restanta cu inca o promisiune neindeplinita, spune Florin Roman intr-un comunicat de presa. Deși pe toate canalele de comunicare reprezentanții PSD-ALDE, in frunte…

- In loc sa repare prin OUG 91/2017 acolo unde a stricat anul trecut prin adoptarea legii salarizarii ”neunitare”, majoritatea PSD-ALDE a ramas restanta cu inca o promisiune neindeplinita. rin romDeși pe toate canalele de comunicare reprezentanții PSD-ALDE, in frunte cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Senatorul PSD Bacau Miron-Alexandru Smarandache a salutat adoptarea noilor prevederi privind protejarea victimelor violentei in familie, si a cerut, intr-o interpelare parlamentara adresata ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, lamuriri suplimentare referitoare la modificarile…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Deputatul PSD Cristina Burciu a adresat o interpelare Ministrului, Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, prin intermediul careia i-a adus in atenție memoriul trimis de catre conducerea Asociatiei Pensionarilor si Persoanelor Varstnice „Dr. Ioan Ratiu” din municipiul Turda – presedinte…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- E oficial! Rochia alba e mai populara decat micuța rochie neagra, lansata in anii ’20 de Casa de Moda Chanel. Mica rochie neagra e o piesa de nadejde a garderobei feminine, denotand eleganța clasica și atemporala, perfecta pentru orice ocazie. In 2018, tendințele s-au schimbat. Un nou studiu arata ca…

- Problema salarizarii cadrelor medicale a fost intotdeauna una sensibila, din cauza promisiunilor neimplinite din trecut. In contextul gravului exod al medicilor din ultimii ani, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat o masura imediata care sa remedieze aceasta problema. De la 1 martie, toți…

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care seful Executivului le are in aceasta perioada cu asociatiile persoanelor cu dizabilitati…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Legea pensiilor este finalizata, iar autoritatile lucreaza in prezent la legislatia subsecventa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, care a subliniat ca se fac simulari pe trei formule de calcul pentru a opta ulterior pentru cea mai avantajoasa.

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'Proiectul de lege este finalizat, dar facem…

- Viorica Dancila a discutat cu asociațiile pentru autism, la Palatul Victoria; S-a cerut decontarea serviciilor psihologice pentru copiii care au nevoie de psihoterapie. Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din…

- Prim ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai cabinetului s au intalnit astazi cu reprezentanti ai asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr o serie de intalniri pe care seful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociatiile care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Echilibrarea bugetelor locale pe anul in curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi realizate prin programele guvernamentale, dar și cu fonduri europene si, nu in ultimul rand, achizitiile publice, au fost principalele probleme dezbatute,…

- Plenul Camerei Deputatilor si-a exprimat votul, miercuri, asupra motiunii simple intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale", initiata de liberali. Au fost 96 de voturi pentru, 157 de voturi impotriva si 16 abtineri. Motiunea impotriva ministrului Muncii,…

- Senatorul liberal Costel Soptica, ia apararea angajatilor AJOFM Botosani, prezentand solicitarile acestora ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, intr-o interpelare parlamentara.

- Deputatii dezbat, luni dupa-amiaza, motiunea simpla a PNL intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”. De la tribuna, Olguta Vasilescu a sustinut ca, daca elimina invectivele si cifrele nereale din text, nu mai ramane nimic din motiune si a spus ca multe critici…

- Demersul semnat de cateva zeci de deputati liberali si indreptat la adresa Liei Olguta Vasilescu se dezbate in aceasta dupa-amiaza in plenul Camerei. Este prima motiune indreptata impotriva Cabinetului Dancila. Este vorba despre motiunea simpla denumita “Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Minciunii și…

- Deputatii liberali vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Ministrul minciunii si al injustitiei sociale". Motivul invocat de catre deputatul...

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant - FSLI, structura la care este afiliata și Alianța Sindicatelor din Invațamant Suceava, cu peste 8.500 de membri, a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ...

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Platforma Romania 100, ONG-ul fondat de ex-premierul Dacian Cioloș, cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „degringolada” creata de ”experimentul PSD-ALDE cu salarizarea publica”. „PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Salariile bugetarilor nu vor fi taiate, ci doar ajustate in jos , a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, astazi, intr-o conferința de presa. Potrivit ministrului Muncii, se știa inca din luna mai a lui 2017 ca vor scadea salariile pentru 3% dintre bugetari, mai ales ca acesta spune ca a anunțat…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- Liberalii depun motiune simpla impotriva ministrului Muncii Liberalii au decis luni, in sedinta Biroului Executiv, sa depuna motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat deputatul PNL Mara Calista. "În cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a anuntat va propune luni conducerii Partidului National Liberal (PNL) depunerea unei motiuni simple pe Educatie si a uneia impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Saptamana viitoare, luni, avem sedinta de Birou Executiv si voi propune conducerii PNL…

- Constantin-Catalin Zamfira este unul dintre cei șapte politicieni aleși de ilfoveni sa-i reprezinte in Parlamentul Romaniei. Este deputat din partea Partidului Social Democrat și, pe 21 decembrie 2017, s-a implinit un an de la data depunerii juramantului de credinta fata de tara si popor. Articol…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost investit de catre Parlament, luni, 29 ianuarie a.c., cu 282 de voturi favorabile, 136 de voturi “impotriva” si o abtinere si a depus juramantul la Cotroceni la ora 19.30. Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta,…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Pe data de 19 ianuarie 2017 a fost inregistrata la Tribunalul Bucuresti o plangere a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) impotriva Ministerului Muncii si Justitiei Sociale condus de Lia Olguta Vasilescu.

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu, ministru al Muncii, a declarat, marti, ca Mihai Tudose a fost un prim-ministru "implicat" si a lucrat bine cu acesta. "Eu am lucrat foarte bine si cu dumnealui (n.r. - cu premierul) si cu domnul Ciolacu si cu ceilalti ministri. Trebuie sa recunosc…

- In ultimii doi ani, Romania se confrunta cu o criza acuta a forței de munca. Statisticile spun ca toate domeniile sunt afectate, dar cel mai mult – sectorul construcțiilor. Efectele se simt deja, dar ele vor deveni și mai greu de ignorat incepand de anul viitor, cand mai multe mari proiecte de infrastructura…