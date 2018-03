Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre persoanele aflate in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, in provincia britanica Wiltshire, este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, afirma surse citate de BBC News.

- Fundatia „Open Society” (societatea deschisa) a lui George Soros a donat banii grupului „Best for Britain”. O persoana familiara cu situatia a adaugat ca Soros a organizat o cina la proprietatea sa din Londra pentru a incuraja initiativa. Printre participantii la aceasta cina s-a numarat si Martin Sorrel,…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta.Potrivit Theresei May, este nevoie…

- Fostul premier britanic Tony Blair a indemnat, joi, Uniunea Europeana sa modifice politicile in domeniul imigratiei pentru a le permite cetatenilor si liderilor din Marea Britanie sa se razgandeasca si sa accepte ramanerea in Blocul comunitar. - continua -

- Marea Britanie doreste sa pastreze relatiile de prietenie si parteneriatele pe care le are cu Romania si dupa ce va parasi Uniunea Europeana, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Suella Fernandes, ministru in Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (DExEU). Oficialul…

- Preturile de pe cele mai mari piete de gaze ale Europei au crescut cu 50% saptamana trecuta inaintea actualului episodul de vreme extrem de rece si vor continua probabil sa creasca in conditiile scaderii stocurilor de combustibil, scrie presa internationala. De frigul venit din Rusia profita…

- In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor de conducere ar putea fi retrasa, ceea ce ar insemna ca cetatenii UE care calatoresc in Marea Britanie nu vor mai putea inchiria masini, sau obtine asigurari.Potrivit…

- Premierul britanic, Theresa May, se va exprima saptamana viitoare asupra parteneriatului post-Brexit al Marii Britanii cu Uniunea Europeana (UE), in cadrul unui discurs anuntat joi de biroul sau de presa, dupa o reuniune-maraton de opt ore cu guvernul, informeaza vineri AFP, scrie agerpres.ro. Theresa…

- Marea Britanie va cere UE sa prelungeasca perioada de tranzitie Brexit dincolo de anul 2020, cu un "timp determinat de cat va dura pregatirea si implementarea viitorului parteneriat". Surse din guvernul britanic au recunoscut ca solicitarea unei perioade prelungite intervine in timp ce diviziunile din…

- Raidurile aeriene ale guvernului sirian au omorat cel putin 71 de persoane intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent.Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca…

- Theresa May a declarat la Conferinta pe probleme de securitate care are loc la Munchen, ca exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul si a subliniat faptul ca regatul va parasi Uniunea Europeana. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul.”Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere dupa rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters. „Parasim UE si nu se pune problema unui al doilea referendum, sa dam inapoi si cred ca asta e…

- Oprirea si inversarea procesului de iesire din Uniunea Europeana ar fi "greseala dezastruoasa", a precizat Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, care va sustine miercuri un discurs pe tema Brexit, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- Trimiterea scrisorii de "divort" a Marii Britanii la Bruxelles, prin care aceasta anunta oficial Uniunea Europeana ca doreste sa iasa din Blocul comunitar, a costat 985,50 de lire sterline, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Relatiile dintre Romania si Marea Britanie au o "fundatie solida si numeroase oportunitati de dezvoltare pentru viitor" iar dupa Brexit, Romania si Regatul Unit vor trebui "sa construiasca o viziune mai ampla" pentru reactualizarea parteneriatului strategic, a scris vicepremierul Ana Birchall, marti,…

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, a anuntat marti website-ul MailOnline, care citeaza mai multi martori, transmite Reuters. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic)…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Miliardarul George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent. Investitorul este una dintre personalitatile…

- George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent.

- Uniunea Europeana pregateste un plan prin care sa sanctioneze Marea Britanie in etapa de tranzitie post-Brexit prin excluderea din sectoare ale pietei comunitare daca Londra nu respecta conditiile stabilite, arata un proiect de document UE obtinut de Financial Times.

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Noua români au fost descoperiți de poliția britanica sechestrați într-o locuința din Plymstock. Oamenii legii au fost alertați de vecini. Investigațiile sunt în desfașurare, iar anchetatorii cred ca în acest caz ar fi vorba despre niște traficanți de persoane,…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- A avut loc primul jaf de bani virtuali din istorie. Un cuplu din Marea Britanie a fost amenințat cu moarte ca sa transfere bitcoins. Sub amenințarea armelor, oamenii au realizat tranzacția. Patru barbați inarmați au dat buzna in locuința unui cuplu din sudul Marii Britanii. Indivizii le-au pus pistolul…

- Oamenii se vor putea aproviziona cu apa gratuit de la mii de magazine, cafenele, companii si fantani de apa in toata Anglia, pana in 2021, conform industriei apei din Marea Britanie, Water UK. Scopul programului este de a preveni utilizarea a zeci de milioane de sticle din plastic…

- ''Trebuie sa ne asumam mai multe responsabilitati, trebuie sa ne luam destinul in propriile maini'', a spus ea conform agentiei DPA, estimand ca pana in prezent Uniunea Europeana a fost prea ezitanta in fata crizelor din Orientul Mijlociu si Africa. Merkel a apreciat totodata ca UE nu trebuie…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programata in Marea Britanie, in luna februarie, cand trebuia sa inaugureze noul sediul al ambasadei americane din Londra. Vizita lui in capitala Marii Britanii a fost adesea subiect de discuție, primarul Londrei afirmand chiar ca acesta nu este binevenit.…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent.

- Furtuna botezata Eleanor s-a dezlantuit noaptea trecuta asupra Irlandei si a Marii Britanii, provocând inundatii masive. Vântul si ploaia torentiale au avariat reteaua de electricitate, asa încât mii de locuinte au ramas în bezna si frig. În…

- Marea Britanie deruleaza convorbiri neoficiale privind aderarea la Acordul de parteneriat transpacific (TPP), fiind derulate prospecții in aceasta privința. Ministrul britanic al Comerțului, Greg Hands, a declarat ca aderarea Marii Britanii la TPP nu are o limita regionala.

- Marea Britanie va ocupa ultima pozitie intr-un clasament international al cresterilor salariale anul viitor, potrivit unei analize realizate de centrul national al sindicatelor britanice TUC, relateaza The Independent. Potrivit estimarilor TUC, 2018 va fi un an “mai sumbru” decat anii anteriori…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se incheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Dispoziţiile privind perioada…

- Conform unui recent studiu realizat de Financial Times, Brexitul a costat economia Marii Britanii circa 350 de milioane de lire pe saptamana - exact aceeasi suma pe care campania pro-Brexit a sustinut ca Marea Britanie o va primi inapoi dupa parasirea Uniunii Europene.

- Restrictii de circulatie dupa un incident de securitate in Londra. Directia pentru Transporturi a anuntat impunerea de restrictii de circulatie in zona East India Dock, in partea de est a capitalei Marii Britanii."A avut loc un incident semnificativ de securitate", a precizat Directia metropolitana…

- Peste o tona de droguri, confiscate in urma dosarelor penale, au fost distruse de Poliția Romana. Poliția Romana a distrus peste o tona de droguri, confiscate in peste 500 de dosare penale care au primit deja o sentința definitiva din partea instanțelor. “La data de 13 decembrie a.c., Inspectoratul…

- Regatul Unit al Marii Britanii ar putea suferi pierderi de miliarde de dolari in cazul in care nu va indeplini condițiile acordului asupra Brexit și va adera la Organizația Mondiala a Comerțului fara a se consulta cu Uniunea Europeana

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Romanii vor putea continua sa locuiasca, sa studieze si sa munceasca in UK. Vezi conditia Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte…