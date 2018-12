Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul cultural-educativ „Oameni și fapte pentru 100 de ani”, dedicat Centenarului Marii Uniri și derulat de Asociația DAEVAM, s-a bucurat de un real succes in randul tinerilor locuitori ai Capitalei. In cadrul acestuia a fost organizat, recent, un eveniment amplu care a atras atenția asupra importanței…

- Un inginer si-a lasat meseria ca sa cultive goji si aronia. Sunt fructe exotice despre care nutritionistii spun ca fac minuni pentru sanatate. Nu sunt nici greu de intretinut. Aduși din America de Nord sau din Tibet, arbustii s-au aclimatizat perfect la noi in tara. Din fructele de goji si aronia se…

- Joi, 25 octombrie, incepand cu ora 13, Asociatia ROR din Iasi organizeaza evenimentul „Comunicare pentru Succes". Acesta se va desfasura in amfiteatrul Colegiului National „Emil Racovita" din Podu Ros. Speakerii acestei intalniri sunt trei doamne de succes ale urbei noastre, femei cu o cariera si o…

- Campania de promovare a produselor agroalimentare, organizata de Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud" si Directia pentru Agricultura Bistrita-Nasaud, include activitati menite sa sublinieze importanta consumului de produse locale traditionale pentru sanatate si comunitate, sa incurajeze productia agro-alimentara…

- FIFA a precizat într-un comunicat ca va colabora strâns cu federatiile nationale prin organizarea de ateliere de lucru si initiative speciale de „încurajare a împuternicirii femeilor” prin fotbal. „Jocul feminin este o prioritate de top, a declarat secretarul…

- Cea de-a cincea ediție a festivalului „100 de baloane pentru Romania – Maramureș Balloon Fiesta”, acțiune inclusa in portofoliul de proiecte al Consiliul Județean Maramureș, in contextul celebrarii Centenarului Marii Uniri, organizata in parteneriat cu Asociația pentru Siguranța, Echilibru, Nonconformism…

- Premierul Pavel Filip a discutat astazi la Caușeni cu o tanara de 18 ani, care vrea sa lanseze o afacere la Caușeni. Aceasta a aplicat la programul de subvenții in avans pentru o suma de 650 de mii de lei, valoarea totala a investiției fiind de 1 milion de lei.