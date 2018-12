Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut o intrevedere de aproximativ doua ore cu omologul sau din China, Xi Jinping, cu ocazia summitului G20, desfasurat in Argentina, informeaza site-ul agentiei Bloomberg.

- Statele Unite și China au, saptamana urmatoare, ceea ce ar fi o ultima șansa pentru incetarea focului intr-un razboi comercial din ce in ce mai periculos, dupa ce președinții celor doua state se vor intalni la Buenos Aires, informeaza Reuters preluata de mediafax. Fricțiunile dintrec ele doua…

- Donald Trump vrea sa incheie un acord comercial cu președintele chinez Xi Jinping la summitul G20 ce va avea loc in Argentina luna aceasta, scrie Bloomberg, care citeaza patru surse care cunosc situația.

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Statele Unite si China si-au impus reciproc noi tarife vamale, cele mai mari economii mondiale nearatand nici un semn ca ar atenua razboiul comercial care a afectat pietele financiare globale, transmite Reuters. Luni, la ora 04:01 GMT, au intrat în vigoare tarifele vamale americane de 10% asupra…

- Presedintele Alibaba, Jack Ma, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China poate dura 20 de ani si poate fi ”un dezastru” pentru toate partile implicate, transmite Reuters. Ma a vorbit în această săptămână la conferinţa Alibaba cu investitorii,…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Donald Trump a "decis sa impuna taxe vamale pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari", a scris Washington Post, adaugand ca anuntul ar putea interveni "in cateva zile". Cotidianul Wall Street Journal intrevede si el un anunt pentru zilele care urmeaza. Citand…