Jocul FIFA 20 a depăşit 10 milioane de jucători la nivel global Dezvoltatorul de jocuri EA Sports a anuntat, vineri, ca jocul FIFA 20 a depasit 10 milioane de jucatori la nivel global, potrivit unui comunicat, scrie Mediafax. Jocul a fost lansat in luna septembrie, avand inclusa, in premiera, si Liga 1 din Romania. Pentru a celebra realizarea, toti utilizatorii FIFA 20 inregistrati pana la data de 17 octombrie vor fi recompensati cu 8.000 Volta coins, pe care ii pot utiliza pentru personalizarea avatar-ului lor si pentru a-si exprima stilul personal cat mai bine. Suplimentar, jucatorii vor avea la dispozitie un nou Volta Football Squad… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

