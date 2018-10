Specialiștii in SIDA arata cu degetul la acest nou joc sexual, care, spun ei, contribuie la propagarea virusului tocmai acum, cand, dupa ani și ani de cercetari, medicina pare sa fi ajuns in punctul in care sa poata ține cat de cat sub control cumplita boala.

Aceasta practica sexuala, care presupune consum de droguri, se raspandește peste tot in Europa, cu precadere in randul comunitații homosexuale. Ea ii ingrijoreaza pe medici și pe asociațiile de lupta impotriva SIDA, care avertizeaza in privința efectelor sale devastatoare.

