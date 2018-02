Stiri pe aceeasi tema

- Romania a suferit, duminica, o infrangere grea in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC), 10-22 cu Spania la Madrid. In urma acestui rezultat, Stejarii si-au diminuat drastic sansele de a se califica direct la Cupa Mondiala din 2019, programata in Japonia. Calculele…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din Japonia.

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Naționala de rugby a Romaniei se pregatește pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship. Stejarii vor debuta in noul an competițional pe 10 februarie, la Cluj, intr-un meci cu Germania. In vederea ...

- Nationala Romaniei se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship (REIC), „stejarii” urmand sa dispute cinci partide in competitia europeana, trei pe teren propriu si doua in deplasare, scrie…

- Cristi Marian Chirica și Robert Neagu Rugbiștii Cristi Marian Chirica și Robert Neagu, „crescuți” la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Barlad, dar in prezent legitimați la CSM Știința Baia Mare, respectiv CSA Steaua București, au fost convocați la cantonamentul lotului național in vederea participarii la…

- Nationala de rugby a Romaniei reia campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019 odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship. Competitia va debuta 10 februarie 2018, campioana en-titre fiind Romania, care a invins in meciul pentru trofeu, Georgia, 8-7.Stejarii vor…

- Naționala Romaniei va intra, de la inceputul anului viitor, in focul partidelor retur din Rugby Europe Championship (REC), decisive pentru accederea la Cupa Mondiala din Japonia din 2019.Conform calendarului prezentat de Rugby Europe, Romana va juca impotriva Germaniei, la București, pe 10…

- Naționala de rugby a României a pierdut cu scorul de 20-25 (6-8) meciul test cu reprezentativa Tonga disputat sâmbata seara pe Stadionul național ''Arcul de Triumf'' din București, informeaza Agerpres. A fost ultima partida a ''Stejarilor'' din acest…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins Samoa, scor 17-13 (3-10), intr-un meci test disputat, sambata seara, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. Punctele romanilor au fost aduse de Andrei Radoi, Ionel Badiu - cate un eseu si Florin Vlaicu - trei transformari. In fața a 6.000 de spectatori,…