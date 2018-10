Joburile viitorului in companii de top

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa locurilor de munca pentru absolventi, organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca, reuneste, vineri, aproape 1.600 de angajatori care vor oferi aproximativ 28.000 de locuri de munca. Evenimentul se desfasoara in 78 de locatii din tara si Bucuresti.Potrivit ANOFM,…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata are loc Angajatori de TOP Timisoara. Pe 19-20 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri, cei care sunt in cautarea unui loc de munca pot intalni 70 de companii, pot aplica la peste 3.000 de oportunitati de cariera si pot participa la 25 de workshop-uri si conferinte,…

- Angajatori de TOP revine in Bucuresti pe 26-27 octombrie la Sala Palatului, unde vor fi prezentate peste 6.000 de oportunitati de cariera de catre 130 de companii. Cei mai multi dintre angajatori isi desfasoara activitatea in IT, Telecom, Inginerie, FMCG, BPO, Audit si Consultanta, Retail si domeniul…

- Crina (32 ani) si Ionut Dinescu (35 ani) au renuntat la joburile lor de economist, respectiv jurist, pentru a intra in antreprenoriat si au pus bazele afacerii Love for Food, care a generat venituri de peste 780.000 de euro in 2017, iar in prima parte a acestui an veniturile au fost de 500.000 de euro.

- Anca Turcasiu o interpreteaza pe Tanya, in musicalul "Mamma Mia!". Primele spectacole din aceasta toamna au avut loc la Bucuresti, pe 22 si 23 septembrie, la Sala Palatului, si pe 7 noiembrie la Iasi, la Sala Polivalenta.

- Catalin Bordea a facut dezvaluiri emoționante pentru OK! TV LIVE . Actorul a povestit cum a fost abandonat de tatal lui și cat de mult l-a afectat. Povestind si despre copilaria petrecuta la tara, Catalin a rememorat cu acelasi umor cateva episoade altfel dureroase: „Mama m-a avut la 16 ani. La 15…

- ”S-a stins din viața, la New York, la 88 de ani, Marghit Dascalu Sava, soția marelui realizator de televiziune Iosif Sava. A fost profesoara, directoare de liceu, dar peste toate a fost un om de o delicatețe rara și de o inteligența speciala. Un aliaj atipic de minte și suflet, arareori in acord…

- Evenimentul zilei va invita la un spectacol in care veți simți emoția și bucuria dansului alaturi de Balerinii Teatrului Bolshoi din Moscova. Reprezentația intitulata “Spectacol de Gala”, va avea loc pe 31 octombrie 2018, ora 20:00, la Sala Palatului, București. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere…