- Andreea Paul, președinte ale ONG-ului INACO, face o prezentare a meseriilor viitorului și spune ca studiile arata ca majoritatea joburilor de baza vor fi inlocuite cu inteligența artificala.

- Fulgere gigantice deasupra norilor (imagine: NASA) ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. Hormon secretat in timpul exercitiilor fizice ar putea frana evolutia bolii Alzheimer [Hormonul numit irisin, pe care corpul il secreta in cantitati mai mari in timpul practicarii de exercitii fizice, ar putea preveni pierderea…

- Clic pe imagine pentru a accesa rezolutia maxima ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. What to look forward to in 2019 [en] [Japonia va anunța daca va accepta construirea International Linear Collider (ILC) pe teritoriul sau. SpaceX va efectua o lansare de test a capsulei Crew Dragon. Terapia cu protoni se…

- Grupul Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, a implinit in anul 2018 zece ani pe piata din Romania, un deceniu in care acest nume a devenit brandul celui mai puternic operator din industria de profil: o retea de retail de peste 1.000 de agentii, operatiuni si birouri deschise…

- Planul NVIDIA de a folosi puterea solutiilor de accelerare AI pentru dezvoltarea unui creier artificial, usor programabil si suficient de puternic pentru a controla roboti si automatizari de tot felul, tocmai s-a materializat prin lansarea unui produs comercial. Disponibil pentru doar 1099 dolari, noul…

- O echipa formata din cercetatori de la Oxford, Universitatea din Boston si Universitatea din Agder (Norvegia) au publicat un studiu in care folosesc inteligenta artificiala pentru a simula societatea umana cu scopul de a intelege mai bine cauzele conflictelor religioase. Bazandu-se de teoriile psihologiei…

- Compania chineza de eCommerce JD.com, cel mai mare rival al Alibaba, investeste puternic in inteligenta artificiala si procese de automatizare, livrari cu drone, camioane autonome, depozite inteligente.

- Cerințele de baza pentru funcțiile sofisticate avansate de asistența a șoferului și conducere automata sunt o ințelegere in detaliu și o evaluare precisa a intregii situații din trafic. Pentru a permite vehiculelor automate sa preia controlul de la șoferi, autovehiculele trebuie sa dezvolte o ințelegere…