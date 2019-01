Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia lucratorilor romani 1.568 de locuri de munca, prin intermediul retelei Eures Romania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) informeaza Agerpres.Potrivit datelor centralizate, cele mai…

- AJOFM Alba, prin biroul EURES, pune la dispoziția celor interesați de un loc de munca in strainatate lista cu locurile vacante. Sunt necesare cunoștințe de limba germana sau engleza pentru aproape toate posturile, iar țarile ofertante sunt: Germania, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia, Irlanda, Olanda,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 1.517 locuri de munca cele mai multe (peste 1.000) in Spania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 1.007 sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 1.981 locuri de munca vacante, majoritatea in Spania, Germania si Marea Britanie, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Datele centralizate relevă că,…

- Peste 2.000 de locuri de munca sunt vacante in strainatate, pentru romani, prin rețeaua EURES. Cele mai multe posturi sunt disponibile in Germania, insa cei care vor sa lucreze peste granițe au opțiuni și in state precum Danemarca, Finlanda, Suedia, Olanda sau Marea Britanie. Mai jos, puteți consulta…

- In anul 2016, speranta de viata a unui nou nascut din Uniunea Europeana era de 81 de ani, iar cea mai scazuta speranta de viata se inregistra in regiunile Severozapaden (73,3 ani), Yugoiztochen (74,4 ani) si Severen tsentralen (74,4 ani) din Bulgaria, precum si in regiunile de dezvoltare Sud-Est (74,4…