Joburi în București pentru vacanța de vară Pentru perioada vacanței, sunt o mulțime de joburi in București. Elevii și studenții au la dispoziție variante multiple pentru a face rost de bani. Atat cei din provincie, care nu pleaca acasa in vacanța, cat și bucureștenii pot cauta joburi in București pe perioada verii și nu numai. De la munca de acasa, online, pana la posturi in companii, ai la dispoziție o sumedenie de opțiuni. De tine depinde sa alegi ce ți se potrivește. Alege care joburi in București ți se potrivesc 1.Promoter Poate ca, de multe ori, ignori mana intinsa a distribuitorilor de pliante sau mostre de produs. Totuși, e o munca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Saptamana aceasta ai putea avea sansa sa avansezi profesional. Cu toate acestea, pentru a ajunge acolo unde ti-ai dorit, va trebuie sa te ocupi de multe lucruri in aceste zile, mare parte din ele fiind organizatorice. Merita sa depui un ultim efort, pentru ca astfel venitul tau va creste…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din judetul Bihor, 27 din judetul…

- Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si se angajeaza cu norma intreaga pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, de…

- Circa 28.000 de elevi din Sibiu au vacanța prelungita, in perioada 6 – 10 mai toate unitațile de invațamant fiind inchise pentru organizarea Summit-ului. In unul dintre liceele din centrului orașului va fi organizat spital de campanie.Inspectorul școlar adjunct, Gheorghe Birza, a declarat, ...

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie – 15 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal anul…

- Reinscrierea copiilor la gradinita va incepe luni, 6 mai, iar inscrierile pe 21 mai, potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN). Orarul reinscrierilor/inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor…

- Se termina VACANȚA! Elevii si prescolarii se intorc luni la cursuri. Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie –…

- 5000 de participanti, peste 30 de angajatori si mii de locuri de munca disponibile pentru studentii de la ASE. A fost oferta celei de-a sasea editie a Targului de Joburi organizat de Academia de Studii Economice din Bucuresti, in parteneriat educational cu Fundatia Dan Voiculescu.