Joburi gig economy: TOP 5 cel mai bine platite locuri de munca pentru freelanceri

- Guvernul lanseaza noi proiecte care vin in ajutorul persoanelor cu dizabilitați. Unul dintre aceste programe se refera la crearea de locuri de munca."Trebuie sa le aratam si o sa le aratam - si pe parcurs o sa vedem rezultatele - ca ele sunt necesare si utile societatii, dar trebuie sa aratam…

- Toti tinerii se indreapta spre studii la finalul carora vor sa aiba locuri de munca bine platite. De asemenea, multi studenti romani pleaca la finalul studiilor in strainatate, in dorinta unor locuri de munca mai bine platite.

- VACANTE…Zilele acestea, Agentia Judeteana pentru Ocupare si Formare in Munca pune la dispozitia celor interesati locuri de munca vacante. Cei interesati isi pot gasi de lucru in constructii, industria alimentara sau comert. De asemenea, sunt puse la dispozitie locuri de munca pentru cei cu studii medii…

- Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 295 de locuri de munca vacante. Olanda ofera 83 de locuri de munca (20 lucratori in sere cu bulbi de flori, 15 lucratori in sere cu flori, 15 lucratori in sere cu ardei gras, 15 lucratori in…

- In functie de felul tau de a fi si de pasiunile tale, iata 6 locuri de munca de viitor, in care poti face o cariera de succes. 1. Chef Daca iti place sa gatesti, chef sau patiser pot fi o alternativa la locul tau de munca plictisitor. Daca simti ca ai putea face asta zi lumina fara…

- In ciuda faptului ca multe firme platesc salarii regesti, nimeni nu se inghesuie sa se angajeze. Cele mai multe meserii disponibile sunt pentru sudori, constructori de nave, vopsitori, muncitori calificați și mecanici. Salariile pornesc de la 2500 de lei și urca pana la 5.000 de lei net, pe luna. Managerii…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 229 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatoragent hidrotehniclocul de munca se afla in Localitatea Namoloasa Jud. GalatiAN APELE ROMANE ADA BUZAU IALOMITA SGA BRAILA Str. Gradinii Publice...