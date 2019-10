Joburi de weekend: ce optiuni ofera piata celor care vor un al doilea job sau isi doresc multe zile libere

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 va aduce 15 zile libere, declarate prin legea, pentru angajații din Romania, iar vestea buna este dca doar patru vor pica in weekend, in timp ce celelalte vor fi in timpul saptamanii.

- Primaria Municipiului Iasi si Asociatia Magazinelor de Proximitate „La Bacanie" din Iasi au decis dezvoltarea conceptului de piete volante „Ograda din Camara", acesta urmand sa se transforme intr-un eveniment care se va desfasura in fiecare weekend pe pietonalul Stefan cel Mare, pe tronsonul cuprins…

- „Inchiderea circulatiei auto in ziua de 22 septembrie 2019, cu ocazia evenimentului «Iasul fara masini. Mergi cu noi!», a demonstrat ca iesenii isi doresc sa se bucure de orasul lor, intr-o atmosfera linistita si mai putin poluata. De asemenea, succesul conceptului „Ograda din Camara", initiativa care…

- Seara trecuta, inainte ca Morcheeba si Gareth Emery sa urce pe scena, mii de persoane au dansat, si-au fluturat pletele, s-au leganat sau au ridicat pumnul in aer pe muzica celor de la Les Elephants Bizarres, Luna Amara si Subcarpati. Petrecerea si relaxarea a inceput insa cu mult inainte de concertele…

- Concertele au fost deschise de baietii de Les Elephants Bizarres. Luna Amara va urca pe scena de la ora 20.30, urmand ca Subcarpati, care interpreteaza muzica aflata la granita dintre folclor si ritmuri moderne, de electro si hip-hop, sa cante pentru publicul festivalului de la ora 21.40.

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries (simbol bursier WINE) a anuntat ca al doilea cel mai mare actionar al sau, Lorimer Ventures Limited, care are 22,69% din capitalul social, ”exploreaza optiuni strategice in legatura cu vanzarea de actiuni”, insa nu a fost luata inca nicio decizie in acest sens.

- Aventurile europene ale Omului-Paianjen au strans inca 45,3 milioane de dolari in cinematografele nord-americane, urcandu-si incasarile spre 274,5 milioane de dolari. Cu o scadere a banilor incasati la final de saptamana de 50- fata de productia precedenta din serie, "Spider-Man: Homecoming/ Omul-Paianjen:…

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…