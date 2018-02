Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea Romana a transmis, duminica, ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, Coreea de Sud. Cel mai bun sportiv roman de la aceasta ediție, Raluca Stramaturaru, locul 7 la sanie simplu, a fost portdrapelul tarii noastre.

- Politia Ieseana recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva de condus si sa respecte indicatiile politistilor rutieri aflati in trafic. Avand in vedere faptul ca in aceasta perioada este posibil ca…

- Echipa Rusiei a invins, duminica, in finala turneului olimpic de hochei de la Pyeongchang, nationala Germaniei, scor 4-3. Jucatorii rusi au intonat imnul lor national la ceremonia de decernare a medaliilor, la JO de la Pyeongchang, desi acest lucru le era interzis, conform codului de conduita stabilit…

- Meteorologii anunța temperature de -20 de grade in ultimul weekend al iernii. Nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada. Vineri vremea va fi inchisa, vor domina precipitatiile, mai ales pe seara si noaptea. De asemenea, se va forma polei in mai multe regiuni ale tarii si vantul va sufla slab si…

- Cel mai bun sportiv român la JO de iarna de la PyeongChang, Raluca Stramaturaru (locul 7 la sanie simplu), va fi portdrapelul tarii noastre la ceremonia de închidere a celei de a XXIII-a editii a Jocurilor Olimpice 2018, eveniment care va avea loc duminica,

- Echipa feminina a SUA s-a impus in finala pentru aur, punand capat dominanței Canadei, formație care caștigase ultimele patru titluri olimpice. Inainte de meciul din Coreea de Sud, SUA și Canada se ciocnisera in lupta pentru aur in patru din cele cinci finale olimpice. Reprezentantele Țarii frunzei…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Reprezentanta Romaniei, Ania Monica Germaine Caill, nu a mai luat startul in acest concurs, compus din doua probe, una de coborare si cealalta de slalom. Michelle Gisin (24 ani), sora mai mica a campioanei olimpice la coborare din urma cu patru ani, la…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Cu exceptia lui Anais Bescond, care a avut patru ratari in poligon, toti ceilalti trei componenti ai stafetei Frantei au mers si au tras impectabil. Ultima parte a traseului a fost parcursa de multiplul campion Martin Fourcade, care a adus Frantei a cincea medalie…

- Meteorologii au anunțat ca se intorc ninsorile si frigul patrunzator in toate regiunile. Deja a nins in jumatate de tara si ne pregatim pentru un nou val de aer inghetat. Saptamana incepe cu ploi, ninsori si ger.

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Sportivul american Shaun White a castigat, miercuri, pentru a treia oara titlul olimpic la snowboard, in proba de halfpipe, la JO de iarna de la Pyeongchang.White s-a impus la halfpipe si la editiile JO din 2006 si din 2010, anunța News.ro. Pe locul doi s-a clasat japonezul Ayumu Hirano,…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Raluca Stramaturaru a incheiat pe locul 8 in prima mansa si pe locul 12 in mansa secunda. Cele trei medaliate si ordinea finala vor fi stabilite dupa mansele 3 si 4, care vor avea loc marti. Luni seara s-a incheiat si proba feminina de sarituri cu schiurile.…

- Americanul Gerard Redmond are numai 17 ani. Asta nu l-a impiedicat sa culeaga de la PyeongChang aurul olimpic. E cel mai tanar campion olimpic american din istorie. Snowboard-ul e cool. E tineresc și șmecher, tocmai potrivit pentru sportivi de varste fragede, care insa știu sa faca spectacol desavarșit…

- Dupa un episod de iarna autentica in sud-estul tarii, precipitatiile iau o pauza luni, pentru ca de marti vremea sa se strice din nou. Lapovita si ninsorile vor cuprinde, mai intai, vestul tarii si treptat se vor extinde in toate regiunile. Abia de joi, temperaturile incep sa creasca.

- Schiorul Pita Taufatofua, singurul reprezentant al statului Tonga la Jocurile Olimpice de iarna 2018, a defilat la bustul gol in cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului sportiv care a avut loc vineri la PyeongChang, scrie Reuters. Pita Taufatofua, care evolua in concursul…

- Codul Galben de schimbare brusca a vremii, anuntat ieri de meteorologi, a expirat. Totusi, in unele zone ale tarii continua sa ninga, iar cele mai multe precipitatii au cazut la nordul tarii, acolo unde, comparativ cu ceea ce se poate vedea in Chisinau este iarna adevarata.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- O alta apariție senzaționala la Super Bowl a fost cea a lui Pink care a cantat in deschiderea celui mai așteptat meci de fotbal american al anului. In ciuda faptului ca a fost racita, artista a interpretat imnul intr-un mod emoționant, insa gestul facut inainte de a-și incepe recitalul i-a dezgustat…

- 313 medalii, dintre care 91 de aur la Jocurile Olimpice și la campionatele mondiale din perioada 2000-2010, caștigate de 290 de skiori la probele de fond, sunt suspectate ca au fost obținute cu ajutorul...

- Aproximativ o jumatate de milion de oameni s-au reunit sambata in intreaga Rusie pentru a da dovada de unitate si a-si manifesta patriotismul cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infrangerea fortelor naziste in Batalia de la Stalingrad, scriu dpa si Xinhua. Mitingurile "Rusia in inima…

- Un studiu indica faptul ca un set de gene speciale i-au ajutat pe rusi sa supravietuiasca in cele mai grele conditii din Al Doilea Razboi Mondial. Odata cu invazia Uniunii Sovietice, principalul plan al Grupului de Armate Nord era avansarea catre Leningrad si capturarea orasului care purta…

- In cursul nopții de duminica spre luni, pe drumurile naționale și autostrazile din vest (multe portiuni acoperite cu zapada) s-a acționat cu peste 160 de autoutilaje și au fost raspandite 1.835 de tone de material antiderapant și aproape 7 tone de soluție de clorura de calciu. Aflați care este starea…

- De aproape doua zile, estul tarii se confrunta cu ninsori si viscol de puterea unui uragan. Soselele sunt complet blocate de nameti si zeci de localitati au ramas in continuare fara curent electric....

- Iarna a revenit in forta. Moldova se afla sub Cod Portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.Avertizarea a intrat in vigoare noaptea trecuta și va ramane in vigoare pana in aceasta seara.

- Doi reportari ai cotidianului Komsomolskaia pravda au fost primii jurnalisti carora li s-a permis sa viziteze principala rezerva de aur a Bancii centrala si sa fotografieze. O tona de aur pe metru...

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul țarii. La primele ore ale dimineții, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului și minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimțita a coborat pana la minus 36 de grade. Sambata la ora 7 dimineața, se inregistrau minus 14 grade…

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Anual, peste un milion de turisti viziteaza statiunea maghiara Hajdiszoboszlo. Mai bine de jumatate din turistii straini sunt romani si polonezi. Nu e de mirare ca autoritatile s-au implicat serios pentru atragerea turistilor romani in numar cat mai mare. Asa se face ca, in statiune, in special atunci…

- Trafic crescut in vami Traficul a crescut la punctele de intrare în tara în perioada sarbatorilor de iarna si în primele zile ale anului. Cu toate acestea, masurile luate de Politia de Frontiera au dus la fluidizarea circulatiei si vor fi mentinute si în perioada…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa ce liderul nord-coreean, Kim Jong-Un a vorbit despre o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018.

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Daca 45% dintre persoanele interogate cred in aceasta ipoteza, 29% din repondenti considera ca ''functionarii din lumea sportului'' rus sunt responsabili de aceasta suspendare dictata de Comitetul International Olimpic (CIO), in timp ce organizatiile sportive internationale, precum CIO sau Agentia…

- Cu fiecare apariție, Andreea Balan, jurata de la „Te cunosc de undeva”, iși impresioneaza fanii prin frumusețe, eleganța, atitudine și sinceritate. Recent, artista a postat pe pagina ei oficiala imagini de la Antena Stars, acolo unde a fost invitata cu trupa ei de dans sa cante „Fantezie de iarna”.

- Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, ninsori la munte, intensificari ale vantului Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 11 – 10 decembrie, ora 20 Zone afectate: conform...

- Lectie de viata si proba de vointa impotriva sortii care i-a fost potrivnice! Aiudeanul Ioan Dirlea, campion mondial si medalie de bronz la Jocurile Mondiale pentru persoane cu dizabilitati. Cam care este sentimentul cand vezi steagul Romaniei pe cel mai inalt catarg si iți canta Imnul National, iar…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Iarna iși intra in drepturi. In urmatoarele zile vremea se racește și sunt prognozate ninsori. Pentru ziua de marți, meteorologii prognozeaza ninsori in raioanele din nordul țarii. Temperaturile vor fi de 0…3 grade Celsius. Noaptea minimele vor cobori pina la -5…-1 grade Celsius. Vintul va sufla moderat.…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat astazi in centrul Capitalei. Principalul pom de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale va fi inaugurat in aceasta seara. Astfel, urmeaza sa fie aprinse luminitele de sarbatoare pe strazile Capitalei, iar atmosfera va fi sustinuta de un concert cu participarea…

- Iarna isi intra in drepturi chiar din primele zile ale lunii decembrie.Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile va ninge in nordul tarii, iar in unele regiuni vor cadea precipitatii sub forma de lapovita.

- Nicolae Voiculeț a cantat la metrou de Ziua Naționala a Romaniei. Zeci de oameni l-au aplaudat pe unul dintre cei mai bine cotați naiști al lumii care a interpretat imnul Romaniei, alaturi de un acordeonist ambulant, la stația de metrou Piața Unirii. Naistul Nicolae Voiculeț a fost atras de un barbat…

- Iarna incepe sa-și intre-incet in drepturi și in partea de vest a țarii. Meteorologii avertizeaza ca de sambata 2 decembrie, ora 18,00 pana duminica la ora 23,00 vor cadea multe precipitații in Vestul țarii, mai ales sub forma de ninsoare și lapovița.

- Circulația pe toate drumurile naționale și județene din Botoșani se desfașoara in condiții de iarna, ca urmare a caderilor abundente de zapada din ultimele 12 ore. Potrivit directorului Secției Drumuri Naționale, Viorel Zacrețchi, pe drumurile de interes național…

- Zapada nu s-a last mult așteptata odata cu sosirea iernii. Locuitorii din Edineț și Briceni azi dimineața au avut parte de o surpriza frumoasa și anume bucuria primilor fulgi din aceasta iarna. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe fotografii cu prima zapada din aceasta iarna. In luna noiembrie…

- Alexandru Ștefan, tenorul care a fost ascultat de intreaga Romanie interpretand imnul național la parada de 1 Decembrie, este fiul unui celebru lautar, Nicu Gigantu’, care canta prin localurile din Capitala. Spre deosebire de fiul sau, el interpreteaza romanțe și muzica interbelica.

- Astazi vremea va fi mohorata, se prevede cer noros, temporar va ploua. Izolat se va produce ceața slaba.Vantul va sufla din sud cu trecere in nord-vest slab la moderat, noaptea izolat cu intensificari.In nordul Moldovei se vor inregistra +5..

- Peste suta de reni au fost uciși de trenuri in cateva zile in nordul Norvegiei - o adevarata "baie de sange", legata de transhumanța de iarna, a informat postul norvegian NRK, citat luni de AFP. Cel mai sangeros episod a avut loc sambata atunci cand un tren de marfa a ucis 65 de reni aflați pe o cale…