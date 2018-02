JO, aur pentru diplomatia Coreii de Nord Daca sportivii sai au venit acasa cu mainile goale, Coreea de Nord merita insa o medalie pentru talentul diplomatiei sale, subliniaza analistii, care avertizeaza insa ca dezghetul cu Sudul ar putea fi de scurta durata. Defilarea celor doua Corei sub steagul unificarii, strangere de mana istorica intre presedintele sud-coreean si sora liderului de la Phenian, […] JO, aur pentru diplomatia Coreii de Nord is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seul a platit 240 de milioane de woni, aproximativ 180.000 de mii de euro pentru sejurul delagatiei nord-coreene condusa de sora liderului de la Phenian cu ocazia JO de iarna de la Pyeongchang. O suma oferita de Coreea de Sud pentru a acoperi cheltuielile de cazare, transport si masa a patru oficiali…

- Aparitie-soc in timpul meciului de hochei dintre echipa Coreei Unite si Japonia: un imitator la liderului de la Phenian a urcat in tribuna in care se afla grupul de majorete, dupa care a inceput sa danseze si sa faca cu mana spre spectatori. Barbatul care seamana izbitor cu dictatorul nord-coreean …

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri, la Tokyo, ca Washingtonul se pregateste sa anunte ”cele mai dure” sanctiuni economice impuse vreodata Coreei de Nord, relateaza AFP. ”Anunt astazi ca Statele Unite vor dezvalui in curand sanctiunile economice cele mai dure si mai ofensive impuse…

- Producatorul auto din Wolfsburg o incaseaza din nou, de data asta este vorba de un studiu in care 10 maimute au inhalat gaze de esapament de la un model VW Beetle cu motor diesel pentru testarea efectului emisiilor. Volkswagen si-a cerut public scuze, dar e mai mult un gest ce pune gaz pe foc dupa…

- Noul tip de contract national aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1/2018 inlocuieste contractul de tip FIDIC aplicat pana acum la marile lucrari de infrastructura. Pentru a vedea diferentele dintre cele doua tipuri de contracte, ECONOMICA.NET i-a transmis intrebari avocatului si doctorului in drept…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au actionat in statiile de cale ferata, trenuri de calatori si in zonele de risc. Pentru neregulile constatate au fost intocmite 22 de dosare penale si au fost aplicate peste 3.000 de sanctiuni contraventionale.

- O mai tineti minte pe doamna Firea? Doamna aceea care, acum un an si jumatate, a fost votata primar din motive care mie imi scapa? Doamna care si-a incununat activitatea tragand o dunga de-a lungul Bucurestiului, de a aruncat in aer tot transportul? Doamna care nu a reusit sa aduca nici macar un tramvai…

- Ieri, la Lausanne, a avut lot tragerea la sorti pentru grupele Ligii Natiunilor, competitie care ofera acces spre EURO 2020. Romania este in Divizia C, in grupa 4 alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. Liga Natiunilor are cu triplu scop: inlocuirea cu meciuri oficiale a datelor de amicale, tinta…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au constatat, pe parcursul unor actiuni derulate in ultima jumatate de an care vizeaza protejarea fondului cinegetic national, aproape 600 de infractiuni si au aplicat peste 550 de sanctiuni contraventionale, peste 500 de persoane…

- Dupa cazul femeii din Bucuresti si a adolescentului din Salaj, ambii rapusi de gripa, aflam ca boala a mai facut o victima in actualul sezon. Este vorba despre o alta femeie, de aceasta data in varsta de 40 de ani. Pacienta avea 40 de ani si a pierit in spital, in conditiile in care, conform […] Gripa…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Programul național “Doneaza sange! Ofera o șansa pentru viața! ” a debutat pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba luni, 22 ianuarie, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Programul, initiat de Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, Asociația React și Fundația Vodafone Romania este cel mai amplu…

- Miercuri, la rezidenta Scena 9, a avut loc o dezbatere despre ce inseamna poezia lui Eminescu astazi, cat de actual este poetul national si cum se raporteaza elevii la el. Au discutat poetii Svetlana Carstean si Florin Iaru, si profesoara de limba romana Cristina Tunegaru. Florin Iaru a explicat cum…

- Azi – noapte, in jurul orei 23.00, o patrula de ordine si siguranta publica care desfasura activitati pe raza municipiul Sighetu Marmatiei au observat pe strada Bogdan Voda un tanar care prezenta semnalmentele unei persoane data in urmarire. In urma legitimarii si verificarilor efectuate, politistii…

- Coreea de Nord a cerut țarii vecine din sud sa renunțe definitiv la exercițiile militare pe care le organizeaza impreuna cu Statele Unite. Regimul de la Phenian anunța ca pericolul de razboi din regiune nu este eliminat prin amanarea acestor manevre."Sudul nu ar trebui sa amane, ci sa renunte…

- Dan Manu, presedintele Consiliului Judetean Arges, a declarat astazi ca investitiile institutiilor subordonate pentru anul in curs vor fi “de supravietuire”, “minimale”, deoarece fondurile sunt limitate. In schimb, Consiliul Judetean va aloca cea mai mare parte a resurselor pentru co-finantarea proiectelor…

- A cazut pana si Guvernul si scandalul pedofilului este inca departe de a-si fi epuizat „surprizele”. Astfel ca, exact in ziua in care Ministerul de Interne trambita ca a primit de la IGPR solicitarea de declansare a cercetarii prealabile pentru chestorii Mihai Marius Voicu si Nicu Dragos Orlando ies…

- Luxosul hotel din capitala Arabiei Saudite, transformat in puscarie de lux pentru printii sauditi acuzati de coruptie, isi va deschide usile pentru turisti incepand de luna viitoare. Inalti oficiali sauditi au declarat, sub protectia anonimatului, ca ”pregatiri sunt in curs pentru deschidere, in februarie”,…

- Saptamana ce incepe astazi aduce o noua runda de audieri in cauza instrumentata de catre reprezentantii DIICOT, in care acestia vorbesc de suspiciuni de delapidare. De aceasta data, in fata procurorilor de la Investigatia Criminalitatii Organizate a ajuns muzicianul – ex-deputat PSD- despre care se…

- Termenul limita pentru inscrierea la concursul național „Eurovision" se apropie de sfarșit.Astfel, concurenții care iși doresc sa iși incerce norocul in cadrul concursului mai au patru zile la dispoziție pentru a-și inscrie in concurs melodia.

- Oamenii legii – politisti si jandarmi – au descins, miercuri, la mai multe adrese de pe raza judetului Prahova. Actiunea face parte din cercetarile ce se fac intr-un caz in care reprezentantii legii au banuieli in privinta savarsirii unor furturi – fie din locuinte, fie din sediile unor societati comerciale.…

- Desi in 2017 bitcoin a avut o crestere de 1.318% cea mai cunoscuta moneda virtuala nu intra in topul 10 al cresterii de active virtuale. Prima pozitie este ocupata de ripple, a carei valoare s-a majorat anul trecut cu 36.018%, urmata de NEM, cu 29.842% si ardor, cu 16.809%. Urmeaza in clasament, stellar,…

- La Panmunjom, în zona demilitarizata dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, au început negocieri bilaterale privind în primul rând participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. UPDATE 8:00 Un prim rezultat, anuntat de un oficial sud-coreean,…

- Nu cu multa vreme in urma anuntam ca Bogdan Despescu este deja pe faras, in ciuda sustinerii inca suprinzator de puternice avuta de acesta in anumite medii fiind o chestie doar de timp „ejectarea” acestuia din fruntea Politiei Romane. Asta desi la sfarsit de an inspectorul general al IGPR, cunoscut…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a declarat ca prima conditie pentru ca SUA sa accepte sa discute cu regimul de la Phenian este ca nord-coreenii sa opreasca testele nucleare.“Trebuie sa se intample multe lucruri inainte de orice discutie. Nord-coreenii trebuie sa opreasca testele…

- Dogecoin, moneda virtuala care are ca simbol rasa japoneza de caine Shiba Inu, a ajuns la o capitalizare de peste 1,17 miliarde de dolari, dupa ce la sfarsitul anului s-a apreciat cu peste 400%, atingand pentru scurt timp, la sfarsitul lui decembrie, 0,0107 dolari pe unitate. Dogecoin, derivata din…

- Inceput de an cum nu se poate mai bun pentru Simona. Liderul mondial va juca si la simplu si la dublu, in ultimul act al competitiei din China. La scurta vreme dupa ce si-a asigurat prezenta in finala de pe tabloul de simplu, invingand-o chiar pe Irina, Simona Halep a reintrat in competitie la Shenzhen,…

- Ministrul PSD al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si-a petrecut Revelionul intr-o tara socialista: Cuba. Insa bugetul a fost de caviar. Olguta Vasilescu si iubitul ei, senatorul PSD Claudiu Manda, au fost surprinsi de paparazzi in timp ce se inghesuiau pe un sezlong de pe terasa hotelului NH Capri La Habana,…

- Una dintre cele mai importante stiri la nivel mondial ale acestui inceput de an au in prim-plan Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), care vor debuta pe 9 februarie. Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a vorbit in prima zi a anului 2018 despre posibilitatea participarea…

- Cu putin inainte de decizia ONU, anuntata la orele 20.00 GMT, presedintele american, Donald Trump, in ultima vreme mai degraba elogios la adresa eforturilor depuse de China pentru a face presiuni asupra Coreii de Nord, a criticat vehement atitudinea Beijingului fata de Phenian.

- Seful Guvernului a revenit miercuri la Palatul Victoria, pe agenda premierului figurand o intrevedere cu o delegatie de reprezentanti din randul organizatiilor non-guvernamentale nemultumite de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Pe agenda publica a premierului Tudose, intrevederea…

- Trei zile de doliu national a decretat Guvernul Romaniei, in memoria Regelui Mihai l! Doar ca nu toti romanii au respectat hotararea. O mega-petrecere a avut loc la Sibiu, chiar in municipiul de unde a plecat spre Palatul Prezidential Klaus Iohhanis. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat cum…

- Fostul vicepremier a dat ochii cu procurorii anticoruptie. UPDATE: Dancu a fost insotit la DNA de o avocata. La iesire, adica dupa aproximativ o ora de la sosire, fostul oficial guvernamental a anuntat ca a avut calitate de martor. Intrebat daca asa va ramane, cu calitate de martor, Dancu a raspus scurt:…

- Au navalit organele peste chirurgul Mihai Lucan, seful catedrei de urologie de la Universitatea de Medicina Iuliu Hatieganu, din Cluj. Presa aplauda, normal. E bine, e din ce in ce mai bine. Zilele trecute, domnul Tolontan ii explica unei somitati de talia Monicai Pop ca a avut el dreptate in legatura…

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreei de Nord, a declarat un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea unor spitale,…

- Facebook și Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marți un oficial al Casei Albe, in condițiile in care Statele Unite acuza public ca autoritațile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea unor…

- Titi Aur va reveni din 2018 in campionatul national de raliuri, alaturi de Silviu Moraru, copilotul sau din 2003 de la World Rally Championship, alaturi de care a castigat in 2001 si 2002 editiile CNR, informeaza un comunicat remis marti AGERPRES. Echipa se va numi Cotnari Rally Team,…

- UDMR, PNL, USR si PMP incearca sa lase la dispozitia Unitatilor Administrativ Teritoriale – a primarilor mai exact – toti banii colectati din impozitul pe venit. Depus de UDMR, amendamentul prin care 100% din banii colectati din impozitul pe venit ajung la UAT-uri a fost sustinut de toate partidele…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a vizitat, duminica, mausoleul de la Phenian pentru a-i aduce un omagiu tatalui sau, la implinirea a sase ani de la moartea acestuia, jurand sa "lupte pentru o tara puternica", relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- In mai, Debra Parsons, o britanica in varsta de 41 de ani, și-a pierdut mama, Doreen Brown, care a decedat ca urmare a unei embolii pulmonare. De atunci, Debra a gustat de mai multe ori din cenușa mamei sale, afirmand ca astfel o simte ”mai aproape”. „La inceput țineam resturile mamei intr-o punga sigilata,…

- Slujba oficiata de catre Patriarhul Daniel, in Catedrala Patriarhala, este in plina desfasurare la momentul de fata. Ceremonialul se iscrie in seria celor din cadrul funeraliilor Regelui Mihai I, oficiate in cea de-a treia zi de doliu decretat in Romania, dupa moartea fostului suveran. La slujba asista…

- "In 14 decembrie mi s-a nascut mama și mi-am ingropat tatal. S-a nascut și Meșterul Beligan... (așa ii placea sa i se spuna Meșterul nu Maestrul) 14 decembrie este prima zi de doliu național pentru Regele meu, Regele Mihai I al Romaniei. E zi de doliu național pentru Romania. Romania…

- Dupa ce a fost, in prima parte a zilei de joi, la Parlament, pentru a sustine in fata reprezentantilor Comisiilor reunite pentru Buget-Finante bugetul pentru anul viitor, Mihai Fifor a anuntat ca tot in cursul acestei zile s-a facut un nou pas in privinta achizitiei unui prim sistem de rachete Patriot.…

- De joi, 14 decembrie, pana sambata, 16 decembrie, ziua inmormantarii MS Regele Mihai I, in Romania este doliu național, conform unei hotarari de Guvern adoptate saptamana trecuta. Multe dintre manifestarile care ar fi trebuit sa aiba loc in aceste zile au fost anulate sau reprogramate, inclusiv catre…

- La foarte scurta vreme dupa ce seful statului s-a recules la capataiul Regelui Mihai, in Castelul peles au intrat, pe rand, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Primul a ajuns la catafalcul Regelui Calin Popescu Tariceanu. Insotit de sotie, presedintele Senatului, al doilea om in stat, a…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a dezlantuit impotriva politicii externe a administratiei Trump, apreciind ca provoaca regimul comunist de la Phenian si foloseste Europa impotriva Rusiei.

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala si a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP.La randul sau, seful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta…

- Președintele american, Donald Trump, a lansat un avertisment serios Coreii de Nord care a efectuat un tir cu o racheta balistica intercontinentala și a promis ca "ne vom ocupa de asta", relateaza AFP. La rândul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest…