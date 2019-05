JO a lansat “Rapitor”! Asculta cea mai noua piesa a artistei! JO si-a surprins fanii cu lansarea celui mai nou single. „Rapitor” a fost lansat duminica si a strans in doar cateva ore peste 200.000 de vizualizari pe canalul de YouTube al label-ului Cat Music. Piesa si videoclipul au fost pregatite in cel mai mare secret, iar personajul masculin din videoclip este interpretat chiar de catre Juno, iubitul artistei. Cunoscuta in industria muzicala romaneasca pentru piesele frumoase pe care le lanseaza, „Rapitor” nu se dezice de aceasta reteta de succes pe care o aplica JO. Mesajul piesei vorbeste despre o relatie toxica din care nu vrei sa iesi desi stii ca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

